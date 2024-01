Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

22.01.2024

In "Sturm der Liebe" glaubt Yvonne, erneut an Krebs erkrankt zu sein. Tobias findet in "Unter uns" zu seinen Vatergefühlen und bei "Alles was zählt" trifft Hanna unerwartet auf ihren Ex.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik kommt weiterhin nicht damit klar, dass Klaas Sams Fußballtrainer ist. Als er versucht, Sam von einem Golfkurs zu überzeugen, stellt Britta ihn zur Rede. Widerwillig gesteht Hendrik, dass er Klaas nicht in seinem Leben haben will. Doch dann wird seine schlimmste Befürchtung wahr: Klaas spricht Sam auf seine Ähnlichkeit mit Louisa an. Dilay und Simon zweifeln beide an ihrer Beziehung, schaffen es aber nicht, das offen anzusprechen. Als Simon auf Romantik setzt, steigt Dilay darauf ein und die zwei genießen einen kurzen harmonischen Augenblick.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Helene reist nach Salzburg, um Erik und Gerry zu helfen, damit Yvonne die anstehende Kontrolluntersuchung im Krankenhaus wahrnehmen kann. Dort glaubt Yvonne fälschlicherweise, dass der Krebs zurück ist, und stürmt aus dem Krankenhaus. In ihrer Not trifft sie auf Christoph und will nur noch eins: ihre Sorgen vergessen. Theo freut sich sehr, die Boulderwand gemeistert zu haben, und erinnert Lale an ihr Versprechen, mit ihm gemeinsam zu zocken. Diese ist wenig begeistert. Doch während Theo abends vor Erschöpfung einschläft, erkennt Lale die Faszination des Spiels.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta will in Theos Nähe sein und bietet sich daher als Aushilfe in der Bäckerei an. Der Plan scheint zunächst aufzugehen. Henry glaubt, seine neue Rolle im Familiengefüge Pfeiffer schon gefunden zu haben, doch ganz so einfach ist es wohl nicht. Tobias findet zu seinen Vatergefühlen – und erkennt sich selbst kaum wieder.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny hat noch etwas zu erledigen. Hanna sieht sich unerwartet ihrem Ex gegenüber. Als der ein Vier-Augen-Gespräch mit Hanna sucht, rät Kilian ihr dringend davon ab. Obwohl Leyla auf dem Eis überzeugt, ist der BDE-Sportdirektor Fries unsicher, ob sie mental der WM gewachsen ist. Nervös stellt sich Leyla einem psychologischen Test.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Toni will sich nicht erpressen lassen. Aufgrund ihrer Sucht ohnehin fahrig und nervös, ist sie mit den Nerven am Ende, was die besorgte Alicia auf den Plan ruft. Yvonne und Lukas werden von dem spontanen Besuch von Lukas' Mutter überrascht. Yvonne rührt es, zu sehen, wie sehr sich Lukas über das Treffen freut. Bis Eva von dem geplanten Schulwechsel erfährt.