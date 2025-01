Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Nadine macht eine unerwartete Entdeckung. (cg/spot)

SpotOn News | 02.01.2025, 09:00 Uhr

In "Unter uns" macht Nadine eine blutige Entdeckung. Isabelle kommt Diego in "Alles was zählt" näher. In "GZSZ" sorgt Erik dafür, dass die K.o.-Tropfen-Täter verhaftet werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute freut sich, dass Britta versucht, sich von Theo abzulenken, und spricht sich für ein ungezwungenes Abenteuer aus. Aber gilt das auch für Ute selbst? Baris und Cecilia verpassen die Gelegenheit, sich näherzukommen. Sie entscheiden sich, es als Freunde zu versuchen, doch Nuray verfolgt eigene Pläne! Nadine macht beim Reinigen des Hotels eine schockierende Entdeckung – Blut! Könnte sie hier auf eine Straftat gestoßen sein?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny wird in Sicherheit gebracht, doch sie hat Angst, dass dadurch jemand anderes in Gefahr geraten ist. Während Hanna sich zurückzieht, halten die Reichenbachs fest zusammen. Gleichzeitig wird die Verbindung zwischen Isabelle und Diego intensiver. Matteo versucht, Ben von seiner Entscheidung abzubringen, aber Ben bleibt dabei: Es ist Zeit, loszulassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik erkennt die Täter mit den K.o.-Tropfen wieder und stellt sicher, dass sie festgenommen werden. Umso enttäuschter ist er, als sie aus Mangel an Beweisen wieder freikommen. Doch wenig später trifft er erneut auf sie. Flo ist nach einer Nachricht ihrer Mutter völlig durch den Wind und gerät in der Agentur mit Katrin aneinander. Nina versteht den wahren Grund für Flos Verhalten und nimmt sie einfühlsam aus der Schusslinie.