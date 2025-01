Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Simone (r.) versucht sich der aufgebrachten Jenny hilflos zu erklären. (cg/spot)

SpotOn News | 03.01.2025, 09:00 Uhr

In "Unter uns" will Benedikt nicht, dass Ute und Ferhat miteinander flirten. Jenny ist in "Alles was zählt" kurz davor, Simone auffliegen zu lassen. In "GZSZ" steht Flos Treffen mit ihrer Mutter an.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt gefällt es gar nicht, dass Ute und Ferhat miteinander flirten, weshalb Patrizia eingreifen muss. Nachdem Benedikt die vertraute Situation zwischen Ute und Ferhat unterbrochen hat, muss Ute sich klar darüber werden, was sie wirklich für Ferhat empfindet. Nadine kann das blutige Kleidungsstück nicht vergessen, obwohl sie sich besser auf die Besitzerin konzentrieren sollte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Zwischen Jenny und Simone ist das Vertrauen zerstört. Wird Jenny die Verantwortung übernehmen und damit riskieren, dass auch Simone auffliegt? Hanna steht zunehmend unter Druck, da Kilian nicht nachgibt und unbedingt erfahren will, warum sie sich von ihm distanziert.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo hat kaum Zeit, ihre Verunsicherung zu verarbeiten, denn das Treffen mit ihrer Mutter steht an. Doch als ihre Mutter sie sitzen lässt, ist es Nina, die sie auffängt. Erik überwältigt Schick und setzt ihn außer Gefecht. Zufrieden glaubt Erik, das Problem mit den K.o.-Tropfen-Tätern gelöst zu haben, doch Schick lässt das nicht auf sich sitzen.