Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 04.03.2024, 09:01 Uhr

Simon kann sich in "Rote Rosen" nicht zwischen Rostock und Lüneburg entscheiden. Helene sucht in "Sturm der Liebe" das verschollene Wandgemälde. In "Unter uns" versöhnt sich Britta endgültig mit Theo.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Simon steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er im Bistro seines Freundes David in Rostock arbeiten oder in seiner vertrauten Umgebung in Lüneburg bleiben? Eine Veränderung könnte ihm guttun, aber er zögert, seine Freunde zurückzulassen. Klaas eilt Mo nach dem Stromschlag in der Wäscherei zu Hilfe und begleitet ihn in die Notaufnahme. Jördis weicht nicht von Mos Seite, da ihr klar wird, dass sie ihn nicht verlieren möchte. Dennoch lässt auch Klaas sie nicht kalt. Unter emotionaler Belastung bittet sie Mo, ins Rosenhaus zurückzukehren, doch er lehnt entschieden ab.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Helene entdeckt immer mehr verdächtige Hinweise und vermutet, dass Markus nicht ehrlich spielt. Während sie mit Nicole und den Sonnbichlers im "Fürstenhof" nach dem Wandgemälde von Anton Hagen sucht, wird der Notartermin eröffnet. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird es Helene gelingen, den Verkauf des Hotels im letzten Moment zu verhindern? Lale sucht verzweifelt nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Theo erinnert sich daran, dass sie schon länger eine zusätzliche Fortbildung machen wollte. Doch Lale weiß nicht, wie sie das finanzieren soll. Da hat Theo plötzlich eine Idee, wie er Lales Dilemma lösen und gleichzeitig einen neuen Markenkern für Christophs geplantes Hotel finden kann.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Matilda überraschend zu Besuch kommt, ist Ute überglücklich, doch Patrizia stört das familiäre Glück von Ute. Vivien bemerkt, dass auch Easy unter dem Verlust des Viererleihs leidet, und will ihn trösten. Damit setzt sie Easy gewaltig unter Druck. Als Theo sich zurückzieht, befürchtet Britta, dass ihr letzter Streit noch Konsequenzen haben könnte. Dabei möchte Theo ihr nur etwas beweisen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ava und Deniz legen vorerst ihren Konflikt bei und freuen sich auf die WM. Als Justus ein romantisches Date mit Jenny nachholen will, kommt ihm das Forschungsprojekt im Krankenhaus dazwischen. Kilian möchte seine Gefühle für Hanna durch Geschenke zeigen, doch Hanna interpretiert dies falsch.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Lilly unter leichter Übelkeit leidet, macht sie einen Schwangerschaftstest. Doch dann wird sie zu einem Notfall ins Krankenhaus gerufen, und das Ergebnis landet in Nihats Händen. Was wird der Test anzeigen? Lukas kämpft weiter mit seiner Enttäuschung über Gerner. Ausgerechnet Moritz springt für Gerner ein. Wird das Lukas' Meinung ändern?