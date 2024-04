Red-Carpet-Debüt von Harlow und Sparrow Nicole Richie zeigt ihre fast erwachsenen Kids auf dem roten Teppich

Im Kreis der Familie auf dem roten Teppich: Harlow und Sparrow Madden zusammen mit Opa Lionel Richie, dessen Freundin Lisa Parigi, ihrer Mutter Nicole Richie, Oma Brenda Harvey-Richie und Papa Joel Madden. (the/spot)

SpotOn News | 03.04.2024, 12:03 Uhr

Der Nachwuchs im Rampenlicht: Bei der Premiere des neuen Films ihrer Mutter Nicole Richie feiern ihre beiden fast erwachsenen Kinder Harlow und Sparrow Madden ihr Debüt auf dem roten Teppich.

Seltener Familienauftritt mit einer Red-Carpet-Premiere: Bei der Präsentation ihres neuen Films "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead" in Los Angeles wurde Nicole Richie (42) nicht nur von ihrem Ehemann Joel Madden (45) begleitet. Auch ihr beiden gemeinsamen Kinder waren dabei und zeigten sich erstmals auf dem roten Teppich.

Bei ihrem Debüt verblüfften Tochter Harlow (16) und Sohn Sparrow (14) vor allem mit der großen Ähnlichkeit zu ihren Eltern. Sie scheinen ihrer Mutter beziehungsweise ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein.

Video News

Familie Richie auf dem roten Teppich

Bei der Filmpremiere im The Grove waren auch noch weitere Familienmitglieder anwesend: Zusammen posierten Nicole Richie und ihre kleine Familie mit ihrem Adoptivvater Lionel Richie (74) und dessen langjähriger Freundin Lisa Parigi sowie seiner Ex-Frau Brenda Harvey-Richie, die auch Nicole Richies Adoptivmutter ist. Das Ex-Paar war von 1975 bis 1993 miteinander verheiratet und adoptierte Nicole 1990 im Alter von neun Jahren.

Die Schauspielerin selbst ist seit 2010 mit Good-Charlotte-Sänger Joel Madden verheiratet. Sie wurde als It-Girl an der Seite ihrer besten Freundin Paris Hilton (43) weltweit durch die Reality-Show "The Simple Life" bekannt, die ab Dezember 2003 ausgestrahlt wurde. In "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", einem Remake des Neunziger-Jahre-Hits "Fast Food Family", spielt Nicole Richie die selbstbewusste und ehrgeizige Rose, die der siebzehnjährigen Tanya (gespielt von Simone Joy Jones, 25) einen neuen Job als Babysitterin gibt, nachdem die ältere Babysitterin (gespielt von June Squibb, 94) unerwartet stirbt.