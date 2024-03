Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Stella (r.) ist irritiert, wie überraschend entspannt Patrizia (l.) ihren Unfall wegsteckt. (cg/spot)

SpotOn News | 07.03.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" ist Britta überrascht, als Marco sich als Dragqueen outet. Stella stößt in "Unter uns" auf unangenehme Details aus Patrizias Vergangenheit. In "Alles was zählt" steht der Steinkamp-Kader an einem Wendepunkt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta ist überrascht, als Marco sich als Dragqueen outet. Er soll an Lillys Schule einen Vortrag über Toleranz halten. Die konservativen Eltern sind schockiert, und Britta versucht zu vermitteln. Sie schlägt einen Kompromiss vor, den Marco jedoch ablehnt: Nachgeben würde Vorurteile verstärken. Jördis reagiert empfindlich, als Klaas ihre Ehe mit Mo infrage stellt. Sie gibt die Hoffnung jedoch nicht auf. Währenddessen fährt Mo mit Julius in die Heide und findet dort unerwartete Inspiration für den perfekten Duft für die Wäscherei. Als Mo glücklich Julius umarmt, überwältigen Julius seine Gefühle.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael, Nicole und Helene machen gemeinsam eine Kanutour und wollen danach zelten. In Bichlheim verbreitet sich währenddessen eine besorgniserregende Neuigkeit. Helene hört ein seltsames Geräusch im Gebüsch und wird plötzlich von einem fremden Mann überrascht. Werner kehrt glücklich zum "Fürstenhof" zurück und freut sich mit Hildegard und Alfons über die Rettung des Hotels. Katja bedauert vor ihm, dass sie nicht auf seine Warnungen gehört hat. Für sie ist klar, dass es zwischen Markus und ihr für immer vorbei ist!

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Fynn sich bei Sina meldet, kann sie seine Bitte um Hilfe nicht ablehnen. Doch innerhalb ihrer Familie stößt sie auf wenig Zustimmung. Als Stella von Patrizias Unfall erfährt, kümmert sie sich um ihre Mutter und deckt dabei unangenehme Details aus der Vergangenheit auf. Der Brand im Viererleih hat massive Auswirkungen auf die Lassners: Sie stehen vor einem Schuldenberg. Um diesen abzubauen, müssen sie sich von ihrem Lebensprojekt trennen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach Leylas Fehler müssen die Karten neu gemischt werden. Wie wird es nun für den Steinkamp-Kader weitergehen? Kilian versucht, sowohl sich als auch Hanna einen lukrativen Deal zu verschaffen, ohne zu ahnen, welche Belastung er damit für Hanna bedeutet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas hat immer noch mit seiner Sexualität zu kämpfen und kann sich nicht vorstellen, jemals wieder intim mit einer Frau zu sein. Gerner bietet Lukas und seiner Mutter an, bis nächste Woche bei ihm zu wohnen. Werden sie das Angebot annehmen?