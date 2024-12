Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Daniela (Berrit Arnold) und Henning (Stefan Bockelmann) kündigen sich gegenseitig vorfreudig Überraschungen an. (cg/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" steht Mo unerwartet vor Julius' Tür und will reden. Henry und Maxi nähern sich in "Sturm der Liebe" weiter an. In "Alles was zählt" will Daniela Henning mit ihren Hörbuchaufnahmen überraschen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo taucht überraschend bei Julius auf, um ein klärendes Gespräch zu führen. Doch Julius ist überfordert und weist ihn ab, da er Mos Erklärungen nicht hören möchte. Mo gibt jedoch nicht auf und gesteht Julius in einer emotionalen Auseinandersetzung, dass es ein großer Fehler war, ihn zu verlassen. Währenddessen muss Till akzeptieren, dass die Suche nach seinem Vater aussichtslos scheint, bis Leyla ihm von Jennys letzten Worten erzählt: der Kaiser. Till glaubt sofort, das müsse der Name ihres Vaters sein, während Bella das für unsinnig hält.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry lernt Anastasia kennen, was zu einem unschuldigen Flirt führt. Maxi reagiert daraufhin etwas eifersüchtig, ärgert sich aber über ihre eigene Reaktion, vor allem da Henry sie deswegen aufzieht. Werner beobachtet Henrys selbstbewusstes Verhalten und vermutet, dass er etwas zu verbergen hat. Greta macht Miro klar, dass es keine Zukunft für sie beide gibt, und öffnet sich wieder für Luis. Doch Miro erkennt plötzlich, dass Greta die Frau sein könnte, der er sein Herz erneut anvertrauen möchte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina beginnt, die Ablenkung durch ihre Tante Nuray zu schätzen, während diese immer neugieriger auf die Familienverhältnisse der Weigels wird. Mit Cecilias und Theos Unterstützung findet Esma schließlich eine perfekte Arbeitsstelle, doch ihre Oma könnte ihrem Glück im Weg stehen. Benedikt ist nach Patrizias Offenbarung geschockt. Während er eine Entscheidung treffen muss, bangt Patrizia darum, Benedikt endgültig verloren zu haben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie ist gezwungen, mit Jenny zusammenzuarbeiten, und nutzt die Gelegenheit, um sich mit Justus' Ehefrau zu messen. Ben kann nicht glauben, dass Kim ihn wirklich verlassen hat, und überlegt, wie er dies gegenüber seinem Umfeld erklären soll. Daniela möchte Henning mit ihren Hörbuchaufnahmen überraschen, doch das führt die beiden in eine heikle Situation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Seit Matilda bei Gerner wohnt, entwickelt sich alles wie geplant, und die beiden kommen sich immer näher. Flo erfährt von den dramatischen Ereignissen in Spanien. Kann sie sich mit Jonas wieder versöhnen?