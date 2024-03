Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Paco erfährt betroffen von Stellas Zerwürfnis mit ihrer Mutter. (cg/spot)

SpotOn News | 21.03.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" leidet Mo unter der Trennung von Jördis. Paco wird in "Unter uns" in einen Streit hineingezogen. In "GZSZ" bekommt Erik einen Fallschirmsprung geschenkt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo leidet extrem unter der Trennung von Jördis. Aus Respekt vor ihm will sie ihre Gefühle für Klaas so lange hintenanstellen, bis Mo sich gefangen hat und die Kinder informiert sind. Vor allem die Begegnung mit Leyla steht Jördis bevor. Als Mo mit Hilfe von Julius zaghaft wieder nach vorne schaut, bröckelt Jördis Vorsatz und sie lässt sich auf Klaas ein. Doch gerade da schaut Leyla durch Klaas' Fenster.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra erfährt, dass Eleni schwanger ist, und freut sich riesig über diese überraschende Neuigkeit. Dadurch nähern Christoph und sie sich wieder ein wenig an, was Toms Eifersucht weiter befeuert. Durch ein Gespräch mit Hildegard wird ihr jedoch klar, dass sie mehr Rücksicht auf ihren Freund nehmen sollte. Alexandra versöhnt sich mit Tom, doch in der Nacht hat sie einen verwirrenden Traum von Christoph. Helene hat ein Date mit einem interessanten Mann und gibt vor, die Geschäftsführerin des "Fürstenhofs" zu sein. Anfangs ahnt sie jedoch noch nicht, dass auch ihr Date sie belügt. Welches Geheimnis verbirgt er?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Ringo und Easy bemerken, dass Adam Riese verschwunden ist, versuchen sie verzweifelt, Fynn vor der Wahrheit zu schützen. Paco setzt alles daran, Stella nach dem Zerwürfnis mit Patrizia wieder aufzubauen. Doch er wird in einen Streit hineingezogen, der alles verändert. Als Ronja Sina damit konfrontiert, Fynn den Abschiedsbrief von Michael übergeben zu wollen, lenkt Sina sofort ein. Was Ronja nicht weiß: Sina sagt ihr nicht die ganze Wahrheit

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian spielt sich weiter an Simone heran, während die ihrer Familie zunehmend misstraut. Das nutzt er, um im Krankenhaus Fuß zu fassen. Chiara hat Angst, dass Avas neue Karrierechance ihre gemeinsame Zukunft gefährden könnte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Alicia mit ihrer Zeugensuche nicht weiterkommt, spricht Paul Klartext: Was, wenn Carlos sie nur manipuliert? Alicia kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und stellt Tobias die alles entscheidende Frage: Sagt er die Wahrheit? Erik bekommt zu seinem Geburtstag einen Fallschirmsprung geschenkt. Er freut sich… nicht! Mindestens dreitausend Meter Höhe? Erik bekommt es mit der Angst zu tun. Kann er dem Sprung am Ende noch entkommen?