Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Elyas möchte, dass Leyla die Trennung ihrer Eltern akzeptiert. (cg/spot)

SpotOn News | 27.03.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" sorgt sich Elyas um Leyla, die die Trennung ihrer Eltern nicht akzeptiert. David flieht in "Unter uns" vor seiner neuen Mitbewohnerin Britta aus der WG. In "Alles was zählt" schürt Kilian Simones Misstrauen gegen Jenny.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla akzeptiert die Trennung ihrer Eltern nicht und sucht weiter nach Wegen, um Klaas zu diskreditieren. Obwohl Elyas sich bemüht, seine Schwester von ihren Plänen abzubringen, nutzt Leyla eiskalt die Möglichkeit, in Klaas' Wohnung herumzuspionieren. Doch dabei wird sie ausgerechnet von Jördis erwischt! Gunter kann nicht fassen, dass Carla sich wieder auf Michael eingelassen hat. Das Westerndorf-Projekt ist in Gunters Augen nichts als ein Luftschloss, das Carla beeindrucken soll.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph gibt nicht auf und macht Alexandra klar, dass er sie liebt und um ihre Beziehung kämpfen möchte. Anschließend muss sie sich eingestehen, dass seine Liebeserklärung sie nicht kaltgelassen hat. Alexandra vertraut sich Nicole an und bittet ihre Freundin um Rat. Gehören ihre Gefühle für Christoph wirklich der Vergangenheit an? Caspar erfährt bei einem Telefonat mit seinem Onkel, dass er eine große Familie in Asien hat. Er stellt Yvonne als einen Engel vor, dem er vieles zu verdanken hat, was diese zutiefst berührt. Während sie hofft, dass Erik bereit ist, Caspar endgültig bei sich aufzunehmen, erhält dieser ein verlockendes Angebot.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als David vor seiner neuen Mitbewohnerin Britta aus der WG flieht, findet er Zuflucht bei Patrizia. Die gemeinsame Nacht verändert für David alles. Als Vivien Tobias' Abwesenheit immer mehr zusetzt, lässt sie sich eine ganz besondere Überraschung einfallen, die unerwartete Folgen hat. Paco gerät unter Druck, als er erfolglos versucht, die trinkfreudigen Fußballfans aus dem Schiller zu werfen. Aber Stella hat eine Idee.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny stellt sich im Streit auf Simones Seite. Doch Kilian schürt geschickt weiterhin Simones Misstrauen gegen Jenny.

Henning will Daniela trotz seiner Schulden eine Hochzeitsparty ermöglichen. Dabei ist er auf die Hilfe seiner Familie angewiesen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Der Moment zwischen Paul und Alicia wird unterbrochen. Auch wenn beide sich einreden, dass nichts weiter zwischen ihnen ist, verabreden sie sich für ein Kinodate. Luis will an Jonas' neuer Wohnung festhalten, muss aber einsehen, dass der Umbau nicht realisierbar ist. Er weiht Jonas ein, der seine Enttäuschung überspielt. Kann ausgerechnet Flo ihn dann wieder aufbauen?