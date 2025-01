Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Amelie und Jorik versuchen ihre Gefühle wieder aufleben zu lassen. (cg/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" versuchen Amelie und Jorik angestrengt, ihre Gefühle wieder aufleben zu lassen. Tobias erzählt Jessica in "Unter uns" die Wahrheit über Viviens Unfall. In "GZSZ" weiß Matilda nicht, ob sie einen weiteren Schritt auf Gerner zugehen soll.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie und Jorik versuchen, ihre Beziehung wiederzubeleben, was sich neben den Verpflichtungen als "Heidepaar" schwierig gestaltet. Während Jorik auf eine gemeinsame Zukunft hofft, wird Amelie zunehmend unsicher. Unterdessen gesteht Julius Valerie, wie schwer ihm der Abstand zu Mo fällt. Schließlich lässt er seinen Gefühlen freien Lauf und konfrontiert Mo eifersüchtig wegen dessen Kollegen Riccardo.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry bemüht sich, seine wachsenden Gefühle für Maxi zu verbergen, doch ein unerwartet naher Moment zwischen ihnen bringt ihn ins Grübeln. Maxi versucht, die Bedeutung dieses Augenblicks herunterzuspielen, während Henry sich Gedanken über die neue Dynamik macht. Um Maxi zu schützen, schlägt er vor, dass sie das alte Familienhotel ihrer Eltern übernimmt. Die Eröffnung des Casinos am "Fürstenhof" wird ein durchschlagender Erfolg, und die daraus resultierenden Einnahmen übertreffen alle Erwartungen. Schließlich wird auch Maxis Vorschlag wieder interessant.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia ist beeindruckt von Baris' liebevollem Umgang mit seiner Großmutter und wäre bereit, über seine konservative Art hinwegzusehen. Doch ein Happy-End bleibt aus. Tobias öffnet Jessica sein Herz und erzählt ihr von den Umständen rund um Viviens Unfall – doch die Frage bleibt, ob er ihr wirklich vertrauen kann. Gleichzeitig scheitert der Versuch einer spontanen Verlobung daran, die Risse in Stellas und Pacos Beziehung zu kitten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone und Richard sind geschockt über Jennys Zusammenbruch, und Simone wird von Schuldgefühlen geplagt. Isabelle nimmt Nathalies Entschuldigung zwar an, doch es bleibt unklar, ob Nathalie tatsächlich im Unrecht war. Als Charlie von ihren Gefühlen überwältigt wird, unterdrückt sie diese konsequent und stürzt sich ins Training.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda wird klar, dass sie Gerner in einem schwachen Moment näher an sich herangelassen hat. Während Gerner sich über die Annäherung freut, beginnt Matilda zu zweifeln. Unterdessen begeistert Jessica Nina mit ihren Ideen, doch als Nina zögert, ihr die Kreditkarte zu überlassen, brechen alte Konflikte zwischen den Schwestern wieder auf.