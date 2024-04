Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Ava (r.) erwidert Chiaras Überraschung. (cg/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" versucht Vincent, Philipp als Erbschleicher zu enttarnen. Vivien lässt sich in "Unter uns" auf den rettenden Kaiserschnitt ein. In "Alles was zählt" überrascht Chiara Ava mit einem Entschluss.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Franka erleidet einen tragischen Verlust, als sie ihr Baby verliert. Noch geschockt, kann sie es nicht über sich bringen, Marvin direkt zu informieren. Erst durch Ben erfährt Marvin von Frankas Aufenthalt im Krankenhaus. Der Verlust ihres gemeinsamen Kindes trifft Marvin tief, und er quält sich mit Schuldgefühlen, weil er Franka in diesem Moment allein gelassen hat. Auch Franka ist nicht in der Lage, auf Marvin zuzugehen, und stößt ihn sogar von sich weg. In ihrer Trauer um das verlorene Baby hat Julius einen engen Moment mit Mo, doch Franka warnt ihren Bruder davor, sich keine falschen Hoffnungen zu machen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent bleibt skeptisch und glaubt, dass Philipp nur an Anas Erbschaft interessiert ist. Besorgt wendet er sich an Nicole, die sich plötzlich an ein Gespräch zwischen Zoe und Philipp erinnert, in dem dieser erwähnt hat, dass er nicht mehr am Geld interessiert sei. Hatte er bereits früher von Anas Erbschaft gewusst? Unsicher beschließt Nicole, Ana die Aufnahme vorzuspielen, um ihre Reaktion zu sehen. Erik und Yvonne wollen zusammen am Darts-Turnier teilnehmen, um den ersten Preis zu gewinnen. Doch beim Training wird deutlich, dass sie nicht gut genug sind, um ihr Ziel zu erreichen. Als Erik entdeckt, dass Greta sehr gut Darts spielt, versucht er verzweifelt, sie als neue Spielpartnerin zu gewinnen, aber er stellt fest, dass er zu spät dran ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Vivien entscheidet sich schließlich für einen Kaiserschnitt, aber unter der Bedingung, dass Tobias an ihrer Seite ist. Als Valentin ein besonderes Geschenk für Cecilia organisiert, ist Paula begeistert und hat einige romantische Vorschläge. Fynns Anruf bei seiner Mutter endet enttäuschend und sorgt für Ärger zwischen Ringo und Easy.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani versucht, sich von einem Patienten fernzuhalten, aber die Anziehungskraft zwischen ihnen ist zu stark. Chiaras Entschluss berührt Ava zutiefst, und sie überrascht Chiara. Als Kim feststellt, dass sie ohne Ben den Lieblingspunkt nicht bewältigen kann, akzeptiert sie Maximilians Angebot, um Ben zuliebe zu helfen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne freut sich auf einen Wellness-Tag mit Moritz, der jedoch mit einem Kater zu kämpfen hat. Doch Yvonnes gute Laune wird abrupt gestört, als sie auf eine böse Überraschung stößt. Erik wird versehentlich von Flo niedergeschlagen, als sie ihn im dunklen Mauerwerk für einen Einbrecher hält. Während Erik schnell vergibt, zeigt Toni wenig Verständnis für die Situation.