Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Toni (l.) entschuldigt sich bei Flo für ihre Vorwürfe bezüglich Erik. (cg/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" ist Mo geschockt von Julius' Annährungsversuch. Simone leidet in "Alles was zählt" immer mehr unter Verfolgungswahn. In "GZSZ" entschuldigt sich Toni bei Flo.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo ist geschockt von Julius' Annährungsversuch. Obwohl Julius sich herausredet, kann Mo ihm nicht richtig glauben. Und warum bringt Mo die Geschichte mit Julius so aus dem Konzept? Da kommt Mo die Partyplanung von Leyla als Ablenkung gerade recht, denn Leyla möchte den Silberhochzeitstag ihrer Eltern mit der Familie feiern. Doch Mo hat seine Gefühle für Julius falsch eingeschätzt. Nach der Fehlgeburt gehen Franka und Marvin unterschiedlich mit der Trauer um: Marvin sucht Frankas Nähe, Franka dagegen will alleine mit dem Verlust klarkommen. Julius macht Marvin Mut, Franka Zeit zu geben. Doch nach einer Unterhaltung mit Michael will Marvin Franka seine Liebe zeigen und macht ihr einen Heiratsantrag.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Nicole ihr die Aufnahme von Philipp vorgespielt hat, stellt sich auch Ana die Frage, ob seine Gefühle für sie wirklich echt sind. Aufgewühlt beteuert Philipp vor Ana seine Unschuld und versichert ihr, dass er nichts von dem Testament wusste. Aber kann sie ihm das wirklich glauben? Verzweifelt bittet Philipp Natalie um Unterstützung. Sie soll vor Ana behaupten, dass nicht er, sondern Vincent bereits vorab von ihrer Erbschaft wusste. Wird sich Natalie tatsächlich darauf einlassen? Erik ärgert sich darüber, dass Yvonne lieber mit Greta als mit ihm beim Darts-Turnier antreten will. Selbstbewusst nimmt er sich vor, einen neuen Partner zu finden, mit dem er die beiden Frauen schlagen kann. Er fragt Michael, da dieser als Student oft Darts gespielt hat und außerordentlich gut war. Doch ist dies nach wie vor der Fall?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute erkennt beunruhigt, dass Benedikt und Patrizia sich immer näherkommen. Von ihrer Eifersucht geleitet, lässt sie sich zu einem radikalen Schritt hinreißen. Cecilia muss durch Paula einsehen, dass sie unsensibel auf Valentins Geschenk reagiert hat. Ein schlechter Start für die junge Liebe? Vivien und Tobias sind Eltern! Doch diese neue Rolle ist wunderschön und herausfordernd zugleich.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simones Paranoia wächst. Sie wähnt Verrat in der Familie und schmiedet mit Kilian einen Plan. Deniz spinnt einen raffinierten Plan, um Leyla aus der Schusslinie zu holen. Doch Chiara durchkreuzt seine Pläne. Imani und ihr Patient riskieren alles, um seine Entlassung zu verhindern.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily versteht sich mehr als gut mit dem Designer Julian McKenzie. Als es flirty wird, muss sich Emily fragen, wie nah sie ihrem Kunden kommen will. Bekommt Emily Lust auf mehr? Toni hat die Größe, sich bei Flo zu entschuldigen und die beiden geraten über ein Security-Konzept von Flo ins Fachsimpeln. Dabei erzählt Flo aus ihrer beeindruckenden Lebensgeschichte und macht Toni damit Mut. Werden die beiden sich darüber annähern?