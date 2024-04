Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Die Beziehung von Simone und Richard erhält einen tiefen Riss. (cg/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" beginnen Natalie und Vincent eine lockere Affäre. Richard sorgt sich in "Alles was zählt" um seine Familie. In "GZSZ" versucht Alicia, Carlos' Rache an Katrin zu verhindern.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Marvin versucht, im "Carlas" sein Können zu zeigen und übernimmt unüberlegt den Auftrag, für ein Event den Kuchen zu backen. Er überschätzt sich dabei und kann die Aufgabe nur mit der Unterstützung von Merle und Franka erfolgreich bewältigen. Amelie ist emotional stark angespannt, da sie weder beruflich noch privat ernst genommen wird, was dazu führt, dass sie sich wegen einer Nichtigkeit bei Henni entlädt. Jorik ist unsicher über das weitere Vorgehen, bis Britta ihm verdeutlicht, dass Amelie einen Rückzugsort benötigt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Natalie und Vincent starten eine unverbindliche Affäre, um zu sehen, wohin diese Beziehung führt. Ana plant, das Gut Thalheim zu besichtigen, um dessen Zukunftsaussichten zu bewerten. Michael ist entschlossen, Nicole im Dartspielen zu trainieren, erkennt jedoch nicht, dass seine Trainingsmethoden sie überfordern.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia gesteht ihre Gefühle für Benedikt und überrascht ihn mit einer Einladung am Geburtstag von Maja. Stella erlebt einen Rückschlag in ihrer Verteidigungsstrategie, als sie von Pacos eigenmächtigem Handeln erfährt, was die Situation für Paco verschärft. Cecilia nutzt Majas Geburtstag, um Valentin in einen Familienmenschen zu verwandeln, verfolgt dabei jedoch eigene Ziele.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard bemüht sich um den Familienzusammenhalt, sieht sich aber mit der Unnachgiebigkeit Simones konfrontiert. Charlie bleibt zunächst ruhig, als sie das Geheimnis von Deniz erfährt, aber nach einer Auseinandersetzung droht sie, ihr Wissen auszuspielen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia bemüht sich intensiv, Carlos von einem Racheakt gegen Katrin abzubringen, doch er scheint unbeeinflussbar. Laura organisiert eine romantische Überraschung für John, was Maren sehr erfreut und ihr den nötigen positiven Anstoß gibt. Lilly und Nihat behalten amüsiert für sich, dass Michi bereits über die Überraschung informiert ist.