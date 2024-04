Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 22.04.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" werden Julius' Gefühle für Mo erneut entfacht. Katja spielt in "Sturm der Liebe" mit dem Gedanken, ein Weingut zu ersteigern. In "Unter uns" nimmt Paco Stella ihren Alleingang nicht übel.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis und Mo eröffnen ihrer überglücklichen Familie, dass sie wieder ein Paar sind. Die beiden nehmen sich vor, ihre Liebe nicht wieder vom Alltagstrott bestimmen zu lassen. Als Julius davon hört, gibt er zunächst vor, seine Gefühle für Mo gehörten der Vergangenheit an. Doch als Mo behauptet, dass Jördis ihn zu dem Wäscheduft inspiriert habe, brechen sich seine Gefühle Bahn. Amelie wird klar, dass sie nur mit einem radikalen Imagewechsel eine Chance hat, in den Betriebsrat gewählt zu werden. Sie startet eine Kampagne, bei der sie sich für nichts zu schade ist. Kann sie damit die Belegschaft für sich gewinnen?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Katja erfährt, dass ihr Lieblingsweingut zwangsversteigert wird, überlegt sie, ob sie mitbieten soll. Sie träumt schon lange davon, sich etwas Eigenes aufzubauen. Wäre das nicht die perfekte Gelegenheit? Währenddessen erfährt Werner bestürzt von Katjas möglichem Weggang und geht einen Schritt auf sie zu. Wird sie den "Fürstenhof" tatsächlich verlassen? Bei einem gemeinsamen Training stellt Erik frustriert fest, dass Nicole jeglicher Ehrgeiz fürs Dartspiel fehlt. Als sich die beiden beim Joggen begegnen, entspinnt sich zwischen ihnen spontan ein kleiner Wettstreit, und Erik realisiert erleichtert, dass Nicole doch über ein Gewinner-Gen verfügt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo ist sicher, dass Fynn nur bei Easy und ihm bleibt, weil er Angst davor hat, seine Mutter kennenzulernen. Selbstlos greift Ringo zu drastischen Mitteln. Henry gerät mit Nadine aneinander, als er Ronja aus einer Bredouille zu helfen versucht. Im Rahmen der Wiedergutmachung wird Henry mit einer Entdeckung belohnt. Stella ist erleichtert, als Paco ihr ihren Alleingang nicht übelnimmt. Aber bleibt Stellas Tat wirklich ohne böse Folgen?

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara versucht, Simone aus dem Weg zu gehen. Doch so einfach ist das nicht. Justus und Richard vermuten, dass Kilian etwas gegen Simone in der Hand hat. Auf der Suche danach wird es brenzlig. Maximilian hält wegen eines Notfalls allein die Stellung im Lokal. Ausgerechnet jetzt muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas und Flo überspielen beide einen peinlichen Moment. Während Jonas Sorge hat, Flo könnte jetzt checken, dass er Gefühle für sie hat, fragt die sich tatsächlich, ob Jonas mehr als nur Freundschaft für sie empfindet. Fieberhaft suchen Emily und Moritz nach einem Weg, wie sie ihr Problem lösen können. Dank Paul und Tuner scheint es schließlich eine Möglichkeit zu geben, bei der sie keinen finanziellen Verlust machen.