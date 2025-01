Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

10.01.2025

In "Unter uns" glaubt Ringo gerührt, dass Benedikt ihn als Sohn vermisst. Tom befürchtet in "Alles was zählt", dass Imani Zweifel an ihrer Beziehung hat. In "GZSZ" überrascht Matilda Zoe mit einer klaren Ansage.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta gerät in der Klinik erneut mit Noah in Konflikt, da sie glaubt, er hätte fast einem Patienten das falsche Medikament verabreicht. Als Heiner von Brittas Entscheidung hört, Noah freizustellen, äußert er die Vermutung, dass ihre Trauer sie daran hindert, die Situation objektiv zu beurteilen. Britta empfindet Heiners Einmischung als unangemessen und fordert ihn auf, das Rosenhaus sofort zu verlassen. Valerie plant ein Mommy Makeover nach der Geburt, doch die hohen Kosten bringen sie in Schwierigkeiten, da ihre Versuche, Geld zu beschaffen, scheitern.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry erfährt von Maxi, dass die Übernahme der "Sparkfleet Resorts" wieder vorangetrieben wird, und informiert Sophia – allerdings verschweigt er ihr ein wichtiges Detail. Während Maxi zuversichtlich bleibt, ist Henry hin- und hergerissen, ob er sie vor der drohenden Gefahr warnen soll. Doch er befürchtet, sie dadurch erst recht zu gefährden, und lässt seine Frustration im Wald heraus. Erik fühlt sich überfordert und bringt Fanny kurzerhand bei Michael unter, bevor dieser widersprechen kann. Ohne eine Lösung gefunden zu haben, macht sich Erik auf den Weg zum Flughafen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nadine möchte Daniela, Henrys Jugendfreundin, helfen, als sie von deren Problem erfährt. Doch sie fragt sich, ob Daniela wirklich ehrlich ist. Ringo fühlt sich gerührt, als er glaubt, dass Benedikt ihn als Sohn vermisst. Doch als er herausfindet, dass Benedikt ihn angelogen hat, wird er von dem Wunsch nach Rache überwältigt. Sina und Bambi sind erleichtert, dass Nuray Geduld mit der Auszahlung des Erbes zeigt, doch ihre spezielle Bitte wirft neue Fragen auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Die Steinkamps müssen sich den Umständen beugen und eine Pressemitteilung herausgeben, doch Simone arbeitet bereits heimlich an neuen Strategien. Jenny sträubt sich zunächst gegen die Unterstützung, doch Nathalie, Ben und Ingo stehen ihr bei und lassen sie ihre Trauer nicht allein durchstehen. Tom macht sich Sorgen, dass Imani an ihrer Beziehung zweifelt, doch sie hat ganz andere wichtige Entscheidungen zu treffen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily zieht sich erneut zurück, was Tobias in dem Glauben bestärkt, dass sie aus Loyalität zu Katrin keine gemeinsame Zukunft zulassen will. Seine offenen Worte an Katrin setzen Emily jedoch zusätzlich unter Druck. Matilda macht Zoe unmissverständlich klar, dass sie Gerner nicht schaden wird. Gleichzeitig erkennt sie, dass ihr selbst keine bessere Idee einfällt und Zoes Plan auch Vorteile haben könnte. Nun steht Matilda vor einer schwierigen Entscheidung.