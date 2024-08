Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Stella (l.) ist elektrisiert, als Patrizia sich regt. (cg/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" schöpft Stella wieder Hoffnung, Patrizia aus dem Koma holen zu können. Simone gerät in "Alles was zählt" unter Druck, als Justus ihren Plan für den Kader ablehnt. In "GZSZ" erlebt Erik bei der Renovierung des Floßes die nächste böse Überraschung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia träumt im Koma von einem romantischen Film, in dem sie und Benedikt die Hauptrollen spielen. Finden sie wenigstens im Traum zueinander? Stella schöpft Hoffnung, als Patrizia endlich auf ihre Bemühungen reagiert. Können sie gemeinsam Patrizia ins Leben zurückholen? Easy und Ringo stehen Charlotte bei, als sie von ihrem letzten Diebstahl eingeholt wird. Kann sie noch einmal entkommen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone gerät unter Druck, als Justus ihren Plan für den Kader ablehnt. Aber Simone lässt sich nicht entmutigen. Justus möchte einen Streit mit Simone vermeiden, um seinen eigenen Plan nicht zu gefährden, und greift daher zu einer List. Yannick versucht, die Folgen des Vorfalls zu verdrängen, indem er sich in hektische Aktivitäten stürzt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik ist enttäuscht, als er bei der Renovierung des Floßes auf das nächste Problem stößt und sein Sommerprojekt in Gefahr sieht. Umso mehr berührt es ihn, als Toni ihm ihre Unterstützung zusichert: Sie geben nicht so leicht auf! Obwohl Emily erleichtert ist, dass die Diagnose des Arztes relativ harmlos ausfällt, macht John ihr klar, dass es ein Warnschuss war. Wird Emily nun endlich einen Gang zurückschalten?