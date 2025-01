Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Tom ist in seinem Entschluss ausgebremst, als Imani ihm glücklich dankt. (cg/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" ist Svenja geschockt, als sie erfährt, dass Till gemobbt wird. Miro ist in "Sturm der Liebe" entgeistert, als ihn sein Trauma wieder einholt. In "Alles was zählt" wird Tom von schweren Selbstzweifeln geplagt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja ist entsetzt, als sie herausfindet, dass Till in der Schule gemobbt wird. Till nimmt es jedoch gelassener, denn er hatte Unterstützung: Arthur. Während Bella skeptisch ist und sich fragt, was Arthur von Till will, ahnt Svenja nicht, dass sie selbst eine Affäre mit Tills Helfer hat. Till öffnet sich immer mehr gegenüber Arthur und gesteht ihm schließlich, dass er und Bella die Kinder sind, die bei dem Unfall ihre Mutter verloren haben. Arthur wird klar: Es sind seine Kinder.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Miro ein lautes Reifenquietschen hört, erschrickt er, versucht jedoch, den Moment schnell zu verdrängen. Stattdessen freut er sich auf den gemeinsamen Abend mit Greta. Nach einem wundervollen Abend liegt Miro im Bett, doch das Geräusch der Reifen hallt in seinen Gedanken nach. Er beginnt zu fürchten, dass sein verdrängtes Trauma zurückkehrt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David sorgt dafür, dass Tobias gegenüber Jessica misstrauisch wird. Tatsächlich scheint Jessica, die schwierige Schwiegermutter, etwas im Schilde zu führen. Ringo erkennt schnell, dass Benedikts vermeintlich persönlicher Besuch einen anderen Zweck hat: Er will ihn bestechen. Während Paco nach der Trennung von Stella keine neue Mitbewohnerin will, zieht dennoch jemand Neues ein.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard möchte Jenny in ihrer Trauer unterstützen, doch als er sie abholen will, ist sie verschwunden. Tom vermutet, dass er mit den Problemen zusammenhängt, denen Imani immer wieder begegnet. Unterdessen kommen Matteo und Nathalie durch Gespräche über ihre Kinder wieder näher, und Matteo kann seine Gefühle vor Valea nicht länger verbergen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik gerät mit Toni in einen heftigen Streit über seinen Umgang mit den Tätern, die K.o.-Tropfen benutzt haben. Er hofft, das Thema abschließen zu können, doch die Situation spitzt sich weiter zu. Während Emily bereits am Tiefpunkt ist, eskaliert auch noch ein Streit mit Kate. Dabei müsste sie gerade jetzt für ihre Tochter da sein.