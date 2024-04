Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Paco konfrontiert Patrizia mit schweren Vorwürfen. (cg/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" bekommt Michael doch noch Hilfe für seinen Song. Paco konfrontiert Patrizia in "Unter uns" mit belastendem Material. In "Alles was zählt" erleidet Simone einen Zusammenbruch.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ceyda kämpft vor ihrer letzten Theateraufführung mit ihrem Text, da die Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann zu stark sind. Gunter versucht, sie zu ermutigen, doch dann stellt sich heraus, dass die Oberbürgermeisterin die Vorstellung besuchen wird, was zusätzlichen Druck erzeugt. Jördis ist schockiert, als Mo ihr gesteht, dass er Gefühle für Julius hat, und fühlt sich noch verletzter, als sie erfährt, dass Franka davon wusste. Mo, der zunächst Julius abweist, fühlt sich später doch von ihm verstanden und befindet sich in einem emotionalen Zwiespalt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Valentina findet einen alternativen Weg für Michael, den ungewöhnlichen Wunsch eines Prominenten zu erfüllen. Ihr Plan gelingt und Michael wird schließlich bei der Komposition eines besonderen Liedes unterstützt. Helene und Günther erleben einen sorglosen Moment auf dem Heimweg von einem Treffen, bis etwas Unerwartetes geschieht, was Günther nicht vorhergesehen hatte. Nicole bemerkt Günthers seltsames Verhalten und macht Helene darauf aufmerksam, dass Günther sich möglicherweise in sie verliebt hat. Ist Nicoles Vermutung zutreffend?

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco konfrontiert Patrizia mit belastenden Beweisen, die ihr Verhältnis zu Stella gefährden könnten. Patrizia reagiert mit einer Bitte, die Paco schwer ablehnen kann. Ein mysteriöser Diebstahl hält die Hirschbergers in Atem, und Sina verdächtigt Bambi, woraufhin sie ihm eine Falle stellt. Als Paco verhindert ist, steht Henry plötzlich ohne das nötige Geld da, um den Mietvertrag für das Fitnessstudio zu unterzeichnen, während die Zeit gegen ihn arbeitet.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilians Vorfreude auf seine neue Position in der Chefetage wird durch einen Vorfall getrübt, als Simone unerwartet vor ihm zusammenbricht. Lucie wird von den Lügen ihrer Vergangenheit eingeholt und entschließt sich, ihren Schulabschluss nachzumachen. Maximilian zwingt Ben dazu, eine Lüge zu verbreiten, was die neu gewonnene Harmonie mit Kim gefährdet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia ergreift die Initiative für ihre berufliche Zukunft, aber als sie Moritz spontan unterstützt, wird ihr klar, wie sehr sie die Arbeit in der Agentur vermisst. Lilly und Nihat erwägen, in die ehemalige Wohnung der Seefelds zu ziehen, was Fragen aufwirft, was dann mit Luis und Flo geschehen wird.