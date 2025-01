Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

14.01.2025

In "Sturm der Liebe" kann Henry seine Gefühle für Maxi nicht mehr verdrängen. Cecilia sorgt sich in "Unter uns" um Theos berufliche Zukunft. In "GZSZ" befürchtet Carlos, seine Fahrprüfung nicht zu schaffen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bella wird zunehmend skeptisch, warum Till so viel Zeit mit Arthur verbringt, und plant, die beiden zu überraschen. Doch bevor sie dazu kommt, tritt Svenja unabsichtlich auf den Plan. Dabei entdeckt Arthur, dass Svenja die Patentante seines Sohnes ist. Überwältigt von der Situation, will Arthur Lüneburg verlassen. Doch Till, Bella und Svenja stellen ihn zur Rede, und er gesteht: Er ist Arthur Kaiser, der Vater von Till und Bella.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry ist zuversichtlich, dass Sophia eine Niederlage droht. Als zwischen ihm und Maxi ein romantischer Moment entsteht, zieht sich Henry jedoch zurück. Auf Gretas Rat hin wird Maxi aktiv und lädt Henry ins Kino ein, doch er sagt wegen angeblicher Arbeit ab. Enttäuscht glaubt Maxi zunächst an seine Ausrede, sieht ihn jedoch später mit einer anderen Frau und vermutet, dass er sie angelogen und versetzt hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias hört plötzlich Viviens Stimme, was seine Freunde alarmiert. Ist er dabei, den Verstand zu verlieren, oder steckt etwas anderes dahinter? Cecilia erfährt, dass Esma durch eine Klausel in Margots Testament die Konditorei erbt, und sorgt sich um Theos Zukunft. Währenddessen versucht Ringo, Easy subtil dazu zu bringen, sich einen neuen schicken Anzug zu kaufen – mit fragwürdigem Erfolg.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny wird mit der harten Realität konfrontiert. Während Charlie ihre Trauer durch intensives Training bewältigen will, gelingt es Leyla, einen Zugang zu ihr zu finden. Matteo wird von Valea ermutigt, seine Gefühle für Nathalie offen zu zeigen, doch der Anfang gestaltet sich schwierig.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina genießt die Beziehung mit Navarro, der sie unterstützt, ihre Karriere fördert und sie immer wieder zum Lachen bringt. Doch bleibt dieses Glück bestehen? Währenddessen kämpft Carlos mit einer Pechsträhne – wird er die Fahrprüfung schaffen?