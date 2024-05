Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Ana wird nachdenklich, weil sich die Nachricht von ihrem Erbe schon rumgesprochen hat. (cg/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" stößt Tinas Workshop bei der Hausgemeinschaft auf Ablehnung. Ana glaubt in "Sturm der Liebe", dass sie niemandem mehr trauen kann. In "Unter uns" bekommt Stella von Tobias ein verlockendes Jobangebot.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Tinas Workshop wird von den anderen Hausbewohnern nicht gut aufgenommen. Ben will anfangs Tina unterstützen, doch als dies zu einem Streit mit Lilly führt, erkennt Ben, dass er Tinas Vorhaben nicht befürworten kann. Er drängt sie, sich stattdessen eine feste Stelle zu suchen. Enttäuscht von seiner Reaktion erhält Tina dann ein Jobangebot aus Andalusien. Leyla glaubt zunächst, dass ihr Unfall mit dem E-Roller folgenlos bleibt, doch dann entwickelt sie starke Schmerzen in der Schulter, was ihr weiteres Training gefährdet.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent konfrontiert Philipp heftig und verlangt von ihm, Bichlheim zu verlassen. Er hofft vor Erik, dass Ana sich von Philipp fernhält. Unterdessen ist Ana überrascht, als sie tatsächlich ihr Erbe auf ihrem Konto findet. Sie freut sich zwar, fühlt sich aber auch überwältigt und gesteht Nicole, dass sie sich überfordert fühlt. In der Natur erinnert sie sich wehmütig an Wilma und trifft dann unerwartet auf Katja. Nach einem angenehmen Tag zusammen, missversteht Ana jedoch ein Gespräch zwischen Katja und Greta und beschuldigt Katja, sie nur wegen des Geldes ausgenutzt zu haben.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella, die kurz davor ist, die Juristerei aufzugeben, erhält ein verlockendes Jobangebot von Tobias. Währenddessen locken Ringo und Easy eine bekannte Identitätsdiebin nach Köln, ohne zu ahnen, dass sie eine alte Bekannte von Easy ist. Ein unüberlegter Kommentar von Theo motiviert Britta dazu, sich als gute Mitarbeiterin zu beweisen, was letztendlich unerwartete Folgen hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian fühlt sich von den Steinkamps erniedrigt, erinnert sich jedoch daran, dass er noch einige Asse im Ärmel hat. Imani ahnt nicht, dass sie bei einem Abendessen mit Dr. Wünsche wichtige Unterlagen verliert, darunter einen brisanten Brief, der für sie bestimmt ist. Charlie fühlt sich weiterhin gezwungen, sich vor Deniz zu beweisen, obwohl dieser bereits eine Entscheidung getroffen hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos trifft sich mit einer Headhunterin und hofft auf ein Ende seiner beruflichen Durststrecke, doch sie teilt ihm mit, dass sein Ruf ruiniert ist. Alicia ist verblüfft über Katrins Angebot und kann sich trotz eines Kompromisses nicht vorstellen, wieder mit ihr zusammenzuarbeiten. Nachdem Emily, Moritz und Paul auf sie einreden, beginnt sie jedoch, ihre Entscheidung zu überdenken. Wie wird Alicia sich entscheiden?