Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Amelie (r.) lässt ihren Frust an Jorik und Henriette aus. (cg/spot)

SpotOn News | 13.05.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" macht Jorik der frustrierten Amelie eine deutliche Ansage. Ana wird in "Sturm der Liebe" klar, dass sie noch Gefühle für Philipp hat. In "Alles was zählt" versucht Leyla herauszufinden, wie Simone wirklich über sie denkt.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist frustriert, weil Julius nicht nach Genf gehen will und lässt ihren Ärger an Jorik und Henriette aus, bis Jorik ihr deutlich die Meinung sagt. Leyla möchte während der Abwesenheit ihrer Familie in Istanbul bei Marvin in der WG unterkommen. Marvin stimmt zu, betont jedoch, dass sie nur Freunde sind. Doch als er Leylas verletzte Schulter behandelt, bahnt sich überraschend ein Kuss an.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana zweifelt vor Vincent an ihrer früheren Liebe zu Philipp. Vincent äußert vorsichtig, dass sie vielleicht Dankbarkeit mit Liebe verwechselt hat. Aber nachdem Ana von Philipps Abschied träumt und weinend erwacht, erkennt sie, dass ihre Gefühle für Philipp echt waren und noch immer bestehen. Nicole lobt Vincent dafür, dass er Ana geholfen hat, die Situation zu verstehen, und bemerkt dabei, dass er Ana noch liebt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Easy und Charlotte sind glücklich über ihr Wiedersehen nach vielen Jahren und knüpfen schnell an ihre alte Verbundenheit an, was nicht allen gefällt. Stella verliert ihren Job als Juristin und überlegt, was sie beruflich nun tun soll. Britta möchte nicht erneut als chaotisch vor Theo erscheinen, deshalb hält sie einen Fehler geheim, bis sie ihn beheben kann.

Video News

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian bleibt optimistisch bezüglich der Pharmafirma, während Simone, die sich mit ihrer Familie ausgesöhnt hat, über die Partnerschaft nachdenkt. Leyla sucht Klarheit über Simones Meinung ihr gegenüber, was überraschende Kräfte in ihr weckt. Imani, die erkennt, dass sie ihrer Fantasie nachgegangen ist, konzentriert sich darauf, das Geschehene schnell zu vergessen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zwischen Flo und Jonas herrscht Funkstille, und Jonas zeigt bei Begegnungen, wie sehr er noch verletzt ist. Flo bereut ihren Streit und sucht nach einem Weg, sich mit Jonas zu versöhnen. Auch Paul ist aufgebracht nach einem Angriff von Carlos, vor allem, weil er befürchtet, dass Alicia nun von seinen Gefühlen erfährt, was ihm Probleme bereitet.