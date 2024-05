Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" tritt Stella ihre erste Schicht in der Konditorei an. Charlie will sich in "Alles was zählt" im Eislauf-Kader beweisen. Bei "GZSZ" versuchen Katrin und Maren, ihre Freundschaft wieder zu kitten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Julius' Zwillingsschwester Valerie kommt unerwartet nach Lüneburg – sie hat ihren Freund verlassen und will vorübergehend bei ihrem Bruder wohnen. Valerie wirft sofort ein Auge auf Klaas. Als ihre Annäherungsversuche nicht fruchten, täuscht sie eine Erstickung vor, damit Klaas sie bemerkt. Doch aus dem Fake wird versehentlich Ernst. Tina und Ben stellen wegen des Andalusien-Konflikts ihre Beziehung in Frage. Merle rät Tina, Ben mit dem Thema erstmal in Ruhe zu lassen. Doch das geht nach hinten los: Ben glaubt, die Auswanderung sei vom Tisch und nimmt eine neue Aufgabe bei der Feuerwehr an. Tina ist wütend und sagt den Job in Andalusien ohne Rücksprache zu.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Die junge Stella bewirbt sich als neues Zimmermädchen am "Fürstenhof". Während Theo Stella die Örtlichkeiten zeigt, erkundigt sie sich interessiert nach dem Fitnessbereich und Lale. Gegenüber Greta gibt sie zu, ein großer Fan von Lale zu sein. Stellas erstes Treffen mit Lale verläuft jedoch anders als geplant. Nicole lädt Erik und Yvonne in die Scheune ein. Währenddessen plant Michael einen romantischen Abend zu zweit, um Nicole sein Liebeslied vorzuführen. Dazu möchte Michael Austern servieren und bittet Erik um Hilfe.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizia liegt im Krankenhaus. Als sie erfährt, dass ausgerechnet Benedikt sie gerettet hat, ringt sie sich zu einem großen Geständnis durch. Bambi will seinen Eltern eine perfekte Familienidylle präsentieren. Doch das Wiedersehen mit Susanne und Uli fällt anders aus, als erwartet. Stella tritt unter Brittas Anleitung ihre erste Schicht in der Konditorei an. Dabei muss sie feststellen, dass der Job kein Zuckerschlecken ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian ist ernüchtert, als er von Simone zu weiteren Zugeständnissen genötigt wird. Zahlt sich seine Ehrlichkeit am Ende gar nicht aus? Charlie will sich im Kader beweisen. Isabelle macht ihr klar, dass dazu mehr gehört als hartes Training. Als Hanna vorfreudig alles für ihren anstehenden Jobwechsel in die Wege leitet, gerät sie in eine fatale Situation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Obwohl Maren nach wie vor von Katrin enttäuscht ist, bedauert sie, dass es zwischen ihnen beiden so verkrampft ist. Und auch Katrin vermisst ihre Freundin. Dennoch schaffen es beide nicht, den ersten Schritt zu machen. Flo und Jonas erleben einen sehr nahen und emotionalen Moment, als Flo sich ihm bezüglich ihres Vaters anvertraut. Um Flo etwas aufzumuntern, überrascht Jonas sie mit einer besonderen Geste.