Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Hanna (r.) wird klar, dass zwischen Kilian (l.) und ihr ein Riss entstanden ist. (cg/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 09:01 Uhr

In "Unter uns" leidet Theo unter dem Gedanken, die Konditorei zu verlieren. In "Alles was zählt" knirscht es zwischen Hanna und Kilian. In "GZSZ" will John einen freundschaftlichen Schritt auf Carlos zumachen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo hat mit dem Gedanken zu kämpfen, die Konditorei zu verlieren, während Esma von der Verantwortung ihres Erbes überfordert ist. Benedikt kann seine Eifersucht nicht verbergen, als er sieht, wie Ferhats charmantes Auftreten Ute beeindruckt. David fordert Jessica auf, ihre Intrigen gegen Tobias sofort zu beenden, unterschätzt jedoch ihre Entschlossenheit, ihre Ziele um jeden Preis zu erreichen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass Richard herausfindet, wer für die Katastrophe verantwortlich ist. Doch eine neue Spur könnte alles ändern. Hanna plant romantische Zweisamkeit mit Kilian, wird jedoch durch eine unerwartete Nachricht gestoppt. Ben bemerkt, dass etwas Nils bedrückt, und erkennt schließlich, wie sehr sein Sohn Kim vermisst. Er fasst daraufhin einen wichtigen Entschluss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Die Rückkehr von Gerner steht bevor, und Matilda ringt mit sich, ob sie ihren finsteren Plan tatsächlich umsetzen soll oder ob ihre Gewissensbisse überwiegen. John versucht, sich Carlos wieder anzunähern, doch als er ihn mit Zoe im Bett erwischt, zieht er sich enttäuscht zurück. Carlos gibt jedoch nicht auf und kämpft um die Wiederherstellung ihrer Freundschaft.