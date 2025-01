Sturm der Liebe, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

SpotOn News | 20.01.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" kämpft Mo nicht länger um die Liebe zu Julius. Markus und Katja schließen in "Sturm der Liebe" einen romantischen Vertrag. In "GZSZ" will Zoe das Mauerwerk zu einem Spa umbauen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo gibt auf, um Julius' Liebe zu kämpfen, doch der versucht weiterhin, den Kontakt zu ihm zu halten, indem er sich an ihr gemeinsames Duftkonzept für das Hotel klammert. Währenddessen sucht Elyas einen Nachmieter für Simons altes WG-Zimmer. Es scheint perfekt zu passen, dass Svenjas Halbschwester Toni nach Lüneburg ziehen möchte und ein Zimmer braucht. Noah ist zunächst nicht begeistert, doch vielleicht findet er Toni sympathischer, als er zugeben will.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Katja befürchtet, dass nach dem Deal mit "SF-Resorts" kaum noch Zeit für sie und Markus bleibt. Markus will ihr mit einer romantischen Überraschung das Gegenteil beweisen. Doch die Überraschung wird zunächst von Katja selbst, dann von Greta und Miro gestört. Als Markus und Katja es schließlich doch auf die Almwiese schaffen, droht die Überraschung wortwörtlich ins Wasser zu fallen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie und Ingo hinterfragen Hannas moralisches Handeln. Während Lucie unsicher ist, hält Ingo an seiner Erinnerung fest. Leyla fühlt sich durch Deniz' Forderung, an der Deutschen Meisterschaft teilzunehmen, stark unter Druck gesetzt, doch ihr Ehrgeiz wird geweckt. Matteo und Nathalie fühlen sich weiterhin zueinander hingezogen. Matteo entwickelt tiefere Gefühle, während Nathalie noch nicht bereit ist, sich auf ihn einzulassen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe plant, das Mauerwerk zu einem Spa umzubauen, doch John steht ihrem Vorhaben im Weg. Matilda möchte den Tätern, die K.o.-Tropfen einsetzen, das Handwerk legen, doch die Polizei einzuschalten würde andere gefährden. Könnte Toni ihr in dieser schwierigen Situation helfen?