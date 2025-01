Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Tobias (l.) zieht die Konsequenzen und übergibt Leo an David (r.). (cg/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" erkennt Vincent, dass er seinen Liebeskummer nicht mehr verdrängen kann. Tobias trifft in "Unter uns" eine schwerwiegende Entscheidung. In "Alles was zählt" erkennt Nathalie, dass auf ihre Freunde Verlass ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach ihrer gemeinsamen Nacht stellen Toni und Noah überrascht fest, dass sie Kollegen sind. Zunächst nehmen beide die Situation locker, doch als Toni erfährt, dass Noah als flüchtiger Unfallfahrer verdächtigt wird, beginnt sie, an ihm zu zweifeln. Noahs Verhalten wirkt zunehmend verdächtig. Als Toni Blumen für Jenny an der Unfallstelle niederlegt, begegnet sie Noah, der dort offenbar etwas sucht. Toni will die Wahrheit wissen und fragt ihn direkt: Ist er der Fahrer, der Jenny getötet hat?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Vincent merkt, dass Maria mehr von ihm möchte, als er bereit ist zu geben. Gleichzeitig erfährt Fanny von Greta, dass Vincent keine feste Beziehung sucht. Um Maria auf Abstand zu halten, täuscht Vincent eine Umarmung mit Fanny vor. Währenddessen möchte Maxi die positive Nachricht von Krüger mit Henry feiern, doch Henry plagen Gewissensbisse. Er hatte Werners Bedenken an seine Mutter weitergegeben und versucht nun, sein schlechtes Gewissen zu ignorieren, um Maxi zuliebe den Moment zu genießen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias macht sich schwere Vorwürfe, nachdem er beinahe einen Brand verursacht und dabei Leo und sich selbst in Gefahr gebracht hat. Er trifft daraufhin eine weitreichende Entscheidung. Esma fühlt sich zunehmend wohl in ihrer Rolle als Chefin und schlägt einen Rat von Theo übermütig aus – ein Fehler, der sie teuer zu stehen kommt. Ronja ist einerseits erleichtert, dass Daniela die Schillerallee verlässt, hat aber auch ein schlechtes Gewissen: Hat sie eine hilfsbedürftige Frau vergrault?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone hat Sorge, dass Jenny entdeckt wurde, doch Kilian bietet ihr unabsichtlich eine andere Perspektive. Nathalie möchte ihrer Familie gegenüber unabhängig sein und finanziell auf eigenen Füßen stehen, aber das gestaltet sich schwieriger als erwartet. Ihre Trotzreaktion bringt Charlie in Schwierigkeiten. Als Nathalie erkennt, dass sie auf die Unterstützung ihrer Freunde zählen kann, beginnt sie, sich ihren inneren Konflikten zu stellen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner versteht nicht, warum er so heftig auf Yvonne reagiert hat, während Matilda zufrieden feststellt, dass ihr Plan offenbar funktioniert. Katrin hadert damit, ihre Intrige gegen Emily aufzugeben. Nina freut sich, endlich wieder ihren Mann besuchen zu können, doch vor Ort erwartet sie eine unangenehme Überraschung.