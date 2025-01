Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Paul und Alicia müssen feststellen, dass sie komplett unterschiedliche Urlaubsvorstellungen haben. (cg/spot)

SpotOn News | 23.01.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" ist Noah gekränkt, als Toni ihn als Unfallfahrer verdächtigt. Lale versucht in "Sturm der Liebe" vergeblich, mit dem Dealer zu verhandeln. In "GZSZ" haben Alicia und Paul Stress bei der Urlaubsplanung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Noah ist enttäuscht, dass Toni ihn als den Unfallfahrer verdächtigt, und gibt ihr keine Antwort. Daraufhin sucht Toni zusammen mit Heiner am Unfallort nach Beweisen – und sie werden tatsächlich fündig. Für Heiner ist Noahs Schuld damit bewiesen, und er übergibt das Material der Polizei. Toni hingegen bleibt skeptisch. Doch als das "Heideecho" Noah öffentlich anklagt, plant dieser, die Stadt zu verlassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale versucht vergeblich, den Dealer zu einer Einigung zu bewegen. Beim gemeinsamen Abendessen mit Alexandra und Christoph spielt sie vor, dass es ihr besser geht und sie sich in die Stiftungsarbeit einbringt. Doch heimlich plant sie, über eine Lüge an Geld zu kommen, indem sie behauptet, die Hochzeitsband sei noch nicht bezahlt. Christoph bietet sofort an, ihr das Geld zu geben. Am nächsten Tag erkennt Lale jedoch entsetzt, dass Christoph Kontakt mit der Band aufgenommen hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikts Vertrauen in Patrizia beginnt zu schwinden, während Ringos Hoffnung, in ihm eine Vaterfigur zu finden, endgültig zerbricht. Pacos Täuschungen gegenüber seinen Freunden führen ihn zu einer weitreichenden Entscheidung. Während David unbeschwerte Momente mit Leo genießt, verdrängt er, dass sein Glück auf Jessicas Intrige gegen Tobias basiert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian ist entschlossen, Hannas Unschuld zu beweisen. Simone versucht, ihn durch das Angebot einer attraktiven Position in ihre Pläne einzubinden. Matteo möchte nicht mehr mit Nathalie arbeiten, da seine Gefühle für sie unerwidert bleiben, doch Nathalie vermutet, dass etwas anderes dahintersteckt. Leyla setzt sich selbst unter großen Druck, was das gesamte Team zunehmend belastet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Matildas Versuch, Eriks Erpresser bei der Geldübergabe zu stellen, scheitert, schlägt Toni vor, die Polizei einzuschalten. Matilda lehnt jedoch ab und handelt eigenmächtig. Währenddessen beschließen Alicia und Paul, das Geld aus ihrem Phrasenschwein für einen gemeinsamen Urlaub zu nutzen. Dabei wird klar, dass ihre Vorstellungen von einem perfekten Urlaub stark auseinandergehen.