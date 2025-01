Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Sophia (r.) ist erschrocken, als Henry ihr eine Ansage macht. (cg/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" macht Henry Sophia überraschend eine klare Ansage. Matteo muss in "Alles was zählt" erkennen, dass er Nathalies Gefühle nicht wertgeschätzt hat. In "GZSZ" ist Emily fest entschlossen, Tobias zu vergessen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Till bleibt der Schule fern, weil er erneut Opfer von Mobbing wird. Arthur greift zu einer pragmatischen Lösung und zahlt Tills Klassenkameraden Geld, damit sie ihn in Ruhe lassen. Svenja ist entsetzt, dass Arthur wieder einmal versucht, Probleme mit Geld zu lösen. Till hingegen ist beeindruckt und erkennt, dass sein Vater die Familie schon früher finanziell unterstützt hat. Doch als Arthur gesteht, dass er dies nur getan hat, um seiner Verantwortung zu entkommen, fühlt sich Till von ihm tief enttäuscht.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia ist erschüttert, als sie bemerkt, dass Henry nach Jobs in weit entfernten Orten sucht, um Abstand vom "Fürstenhof" und seiner Mutter zu gewinnen. Sie fasst den Plan, bei einem Ausflug eine engere Beziehung zu Maxi aufzubauen. Henry ist alles andere als begeistert, kann Maxi jedoch nicht davon überzeugen, Sophia fernzuhalten. Während des Ausflugs erzählt Sophia Maxi von ihrem Kind, was zu einem heftigen Wortwechsel zwischen ihr und Henry führt, der Maxi verwirrt zurücklässt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella sucht verzweifelt nach einer Lösung, da Paco stur an seinem Ultimatum festhält. Ein Gespräch mit David bringt sie auf eine Idee. Unterdessen fühlt Cecilia erneut die Anziehungskraft von Baris, als er ihr nach einem kleinen Missgeschick hilft. Allerdings ist Baris inzwischen mit einer Kollegin liiert. Benedikt merkt, dass Ute seine Sorgen besser versteht als Patrizia. Als er herausfindet, dass Patrizia eigenmächtig versucht, den Verräter bei Huber-Bau zu enttarnen, wird er misstrauisch.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone kämpft unermüdlich für den Erhalt des Zentrums, während Richard eine ernüchternde Erkenntnis trifft. Leyla schöpft durch die Unterstützung von Charlie und Valea neuen Mut, doch während das Team enger zusammenwächst, kündigt sich eine weitere Herausforderung an. Matteo wird klar, dass er, während er sich selbst schützen wollte, Nathalies schwierige Lage außer Acht gelassen hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia und Paul können nicht lange böse aufeinander bleiben und finden glücklich einen Kompromiss. Während sie ihr Glück genießen, versucht Emily, Tobias endgültig aus ihrem Kopf zu verbannen – was ihr jedoch schwerfällt. Kann Matildas eigenmächtiges Handeln die Situation wenden und Erik vor der Anzeige bewahren? Vielleicht ist dies der Beginn einer echten Freundschaft.