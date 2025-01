Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Toni (l.) ist für Noah da. (cg/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" steht Toni Noah bei, als er von der Polizei konfrontiert wird. Paco bricht in "Unter uns" den Kontakt mit Stella ab und in "Alles was zählt" weigert sich Simone, ihr Lebenswerk aufzugeben

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Toni möchte Noah unbedingt erzählen, dass sie und Heiner dessen Ladecase vom Unfallort der Polizei übergeben haben. Doch bevor sie die Gelegenheit dazu hat, erscheint die Polizei, um ihre Ermittlungen gegen Noah fortzusetzen. Toni steht ihm bei, und Noah zeigt sich zunächst dankbar. Doch als er herausfindet, dass Toni und Heiner ihn erst in den Fokus der Ermittlungen gebracht haben, ändert sich seine Haltung. Währenddessen versichert Angelo Formani Mo, dass die Firma weiterhin hinter ihm und seinem Talent steht. Angespornt von diesem Zuspruch fordert Mo auch von Julius Klarheit über die Zukunft ihrer Beziehung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Anlässlich von Markus' Geburtstag möchte Katja sein Lieblingstheaterstück selbst inszenieren. Sie braucht ein Ensemble und fragt auch Vincent, der zunächst ablehnt. Doch als Katja ihm in einer schwierigen Situation mit einem Pferdebesitzer hilft, ändert er seine Meinung und übernimmt die Hauptrolle. Beim ersten Lesen des Textes merkt Vincent jedoch, dass ihm die Rolle unangenehm ist. Durch Fanny und ihr botanisches Wissen findet er unerwartet einen Zugang zu seiner Figur, einem Biologieprofessor.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Güleks und die Weigels kommen sich wieder näher, als Bambi es schafft, Nuray dazu zu bringen, ihre Medikamente einzunehmen. Doch der Familienfrieden bleibt fragil. Währenddessen ist Benedikt erleichtert, dass Patrizia den Skandal um Schwarzarbeit abwenden konnte. Doch irgendetwas scheint nicht ganz zu stimmen. Paco, der von Stella vor der Polizei unglaubwürdig dargestellt wurde, beendet schließlich jede Verbindung zu ihr und sucht nach einer Ablenkung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone weigert sich, trotz einer scheinbar hoffnungslosen Situation ihr Lebenswerk aufzugeben. Richard ist jedoch nicht bereit, sie auf diesem Weg zu begleiten. Leyla verspricht Valea und Charlie, sich gegen Simones Entscheidung zu stellen, doch ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Isabelle kann ihre Neugier nicht im Zaum halten und sorgt damit für Aufregung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos soll Zoes Plan unterstützen, um John zu diskreditieren. Er zögert jedoch, da er sich mittlerweile mit John angefreundet hat und Zweifel hat, ihn so zu hintergehen. Emily kämpft mit ihren Gefühlen und wird von Jessica daran erinnert, das Leben zu genießen. Emily hadert mit ihrer Entscheidung. Was wird sie tun?