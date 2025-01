Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Paco (r.) wird klar, dass er Easy jetzt die Wahrheit sagen muss. (cg/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 09:00 Uhr

Paco muss in "Unter uns" mit den Konsequenzen seiner Beichte gegenüber Easy leben. In "Alles was zählt" nutzt Isabelle schamlos Hennings Hilfsbereitschaft aus.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco muss mit den Folgen seiner Beichte klarkommen. Er hofft, dass Easy ihm eines Tages verzeihen wird. Ute hat den Verdacht, dass Benedikt einen Schlaganfall erlitten haben könnte. In dieser schwierigen Situation wird ihr bewusst, dass Patrizia jetzt die wichtigste Person in seinem Leben ist. Ferhat macht sich Sorgen um Nuray, die durch den Streit mit Sina stark belastet ist. Auch in der WG herrscht frostige Stimmung, nachdem Brittas Test für Spannungen gesorgt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie zeigt Verständnis für Valeas Ärger auf Simone und verspricht, sie nicht zu verraten. Doch dieses Versprechen bringt Charlie in eine schwierige Lage. Isabelle nutzt Hennings Hilfsbereitschaft zu ihrem Vorteil aus. Ben wundert sich über Hennings Verhalten, bis dieser ihm seine Gründe offenbart.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner versucht, seine Sorgen zu verdrängen, und gönnt sich einen entspannten Tag mit Yvonne. Doch Matilda sorgt dafür, dass die Ruhe nicht von Dauer ist. Nihat kehrt aus dem Urlaub zurück, und Lilly erhält ein attraktives berufliches Angebot. Doch es scheint zu scheitern, bis eine tierische Helferin die Situation rettet.