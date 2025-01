Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Theo erzählt Britta von seinen Zweifeln. (cg/spot)

SpotOn News | 31.01.2025, 09:00 Uhr

In "Unter uns" hat Theo Schwierigkeiten, Cecilias Heiratsantrag anzunehmen. Matteo macht sich in "Alles was zählt" Sorgen, als Valea plötzlich spurlos verschwindet. In "GZSZ" wird Nina beim Shopping von einem jungen Mann angeflirtet.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Theo fällt es schwer, Cecilias Heiratsantrag anzunehmen, ohne Zweifel zu haben. David bemüht sich mit allen Mitteln, das Jugendamt von sich zu überzeugen, doch ein kleiner Fehler könnte all seine Anstrengungen zunichtemachen. Henry ist erleichtert, als er den Auftrag der Kriminellen erfolgreich abschließen kann, aber er ahnt nicht, dass es noch nicht vorbei ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist fassungslos, als Leyla eine schwerwiegende Entscheidung trifft. Während Leyla sich befreit fühlt, steht Simone vor einem Tiefpunkt. Charlie verschließt sich vor ihren Freunden in ihrem Schmerz und ihrer Trauer. Selbst Tom schafft es nicht, zu ihr durchzudringen. Matteo macht sich große Sorgen, als Valea plötzlich unauffindbar ist. Nathalie unterstützt ihn und liefert den entscheidenden Hinweis.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda und Zoe ändern ihren Plan: Matilda soll Gerners Abwesenheit nutzen, um in der Bank zu glänzen, während Zoe auf Sri Lanka ihre Intrige gegen Gerner weiterverfolgt. Doch Matilda hat ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Was, wenn Zoe auf eigene Faust handelt? Maren möchte Nina von ihrem Kummer ablenken und überredet sie zu einem kurzen Shoppingtrip. In einem Modegeschäft wird sie von einem jungen Mann angesprochen.