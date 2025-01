Unter uns, AWZ, GZSZ Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Benedikt fragt sich, ob er einen Fehler gemacht hat. (cg/spot)

16.01.2025

In "Unter uns" bekommt Benedikt geschäftliche Probleme. Imani überrascht Tom in "Alles was zählt" mit der Idee, mit ihm zusammen zu ziehen. In "GZSZ" erwischt Alicia Kate beim Schwänzen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt steht unter Druck. Patrizia erkennt verletzt, dass er immer noch Gefühle für Ute hat. Gleichzeitig bekommt er auch noch berufliche Schwierigkeiten. Ist das nur Zufall? Ein mysteriöses Paket macht Ronja misstrauisch gegenüber Daniela. Obwohl sie versucht, das zu ignorieren, fällt es ihr schwer, da Daniela offensichtlich nicht ehrlich ist. Esma überlegt, ob sie die Konditorei als Erbe annehmen soll. Einerseits ist es ein Traum, andererseits hat sie Zweifel, ob sie der Verantwortung gewachsen ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Hanna möchte Abstand von den jüngsten Geschehnissen im Zentrum gewinnen, während Ingo sich plötzlich an etwas erinnert, das ihn überrascht. Simone sieht Jennys Verschwinden als Chance, sich von ihrer Schuld und ihrem schlechten Gewissen zu befreien. Imani überrascht Tom mit der Idee, gemeinsam zu wohnen, doch seine Reaktion darauf ist unerwartet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda ist unsicher, ob Zoes Plan, Gerner zu schwächen, wirklich der richtige Weg ist, um an die Bank zu gelangen. Alicia erwischt Kate beim Schwänzen und versucht, sie davon zu überzeugen, wieder in die Schule zu gehen. Doch wie wird Paul darauf reagieren?