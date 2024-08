Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Kilian (r.) fängt den aufgewühlten Yannick ein. (cg/spot)

SpotOn News | 29.08.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" taucht Valerie überraschend in Lüneburg auf. Alexandra kündigt Christoph in "Sturm der Liebe" eine Überraschung an. In "Alles was zählt" erfährt Yannick entsetzt, dass er Isabelle fast in ernste Schwierigkeiten gebracht hätte.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Valerie erscheint unerwartet in Lüneburg, um mit Klaas zu sprechen. Doch Klaas macht ihr unmissverständlich klar, dass er keinen Kontakt mehr zu ihr wünscht. Das könnte jedoch kompliziert werden, denn Valerie ist von ihm schwanger! Inzwischen wird Hannes' Song "Only When You Move" als Remix im Internet populär und erklimmt die Hit-Listen. Stolz freut er sich, dass seine Musik bei der jungen Generation gut ankommt. Doch dann erkennt er, dass sein Freund Richie Sky ihn beim Rechteverkauf betrogen hat. Hannes ist außer sich, denn Richie profitiert von seinem Song!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana stößt bei der Umsetzung ihrer Pläne für Gut Thalheim zunächst auf Schwierigkeiten. Doch mit Philipp und Vincent an ihrer Seite arbeitet das Trio überraschend gut zusammen. Währenddessen ignoriert Ana ihre zunehmenden Rückenschmerzen und wagt mit Philipp und Vincent einen Besuch auf Gut Thalheim. Alexandra kündigt Christoph freudig eine Überraschung an, hält aber das Geheimnis noch für sich. Christoph überlegt, was es sein könnte, und bereitet ein romantisches Candlelight-Dinner vor.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia fühlt sich mitverantwortlich, als die heimliche Liebe ihrer Mitbewohner ans Licht kommt. Nun sucht sie nach einer Möglichkeit, Lenny und Ace einen sicheren Rückzugsort zu bieten. Theo ist sprachlos, als Britta die Untreue eines Hochzeitskunden als rein private Angelegenheit abtut, und findet sich plötzlich allein der betrogenen Braut gegenüber. Nadine ist verwirrt, als Gunnar nur scherzhaft auf seine eigene Vermutung über Ronja eingeht. Ist er wirklich an der Wahrheit interessiert?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick ist schockiert, als er erfährt, dass Isabelle einem Unschuldigen die Schuld zuschieben wollte und fasst einen Entschluss. Ben wird von einem schrecklichen Verdacht geplagt, als er hört, dass Maximilian zusammengebrochen ist: Könnte er dafür verantwortlich sein? Als Lucie die erste Aufgabe für Camping Clash übernimmt, zeigt sich Henning wenig begeistert vom Resultat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Johanna will nicht glauben, dass ihre Eltern zu so schlimmen Taten fähig gewesen sein sollen. Um sich abzulenken, verbringt sie Zeit mit Jonas und Flo. Doch letztlich muss sie sich der bitteren Wahrheit stellen. Lilly ist wenig begeistert von der Vorstellung, auch noch mit neuen Kollegen arbeiten zu müssen. Doch überraschenderweise verstehen sich die beiden im Krankenhaus gut.