Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Tobias (r.) ist sauer, weil Theo (l.) David zu Leo gelassen hat. (cg/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" ist Henry erschüttert, als plötzlich seine Mutter vor ihm steht. Tobias ist in "Unter uns" sauer, weil Theo David zu Leo gelassen hat. In "Alles was zählt" ahnt Justus nicht, was er mit seiner Drohung gegen Hanna auslöst.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja stimmt zu, ins Rosenhaus zu ziehen und sich um Till zu kümmern. Doch Till schwänzt die Schule, um weiter nach seinem Vater zu suchen. Als Svenja davon erfährt, spricht Till offen mit ihr, und die beiden kommen sich näher. Leyla überlegt derweil, Noahs Vorschlag anzunehmen und in Ungarn Medizin zu studieren. Mo hält diese Entscheidung für falsch. Je mehr Noah von Erfolg und Geld redet, desto klarer wird Leyla, was sie wirklich möchte.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maxi ist frisch verliebt, und auch Henry ist guter Dinge. Obwohl Werner Henry deutlich macht, dass er ihn im Auge behalten wird, plant Henry, Maxi mit einem selbst gekochten Essen zu überraschen. Maxi gerät jedoch mit der VIP-Gastin Sophia in einen Streit und muss Überstunden machen. Sie versichert Werner, dass sie bei Henry vorsichtig bleibt, während Vincent Henry verspricht, sein Geheimnis nicht zu verraten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias ist wütend, weil Theo David zu Leo gelassen hat, da er David für all sein Leid verantwortlich macht. Inmitten der Spannungen hat Sina beunruhigende Neuigkeiten. David schafft es gerade noch rechtzeitig, den belastenden Pass zurückzubringen, doch Ronjas Misstrauen bleibt bestehen. Easy kann nicht verhindern, dass Benedikt Ringo bloßstellt. Doch Ringo hat seinen eigenen Weg, mit der Situation umzugehen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ahnt nicht, welche verheerenden Folgen seine Drohung gegen Hanna hat. Wie lange bleibt seine Affäre vor seiner Frau Jenny noch verborgen? Unterdessen steht Imani vor der Entscheidung, ob sie ihr Berufsethos oder ihre eigenen Interessen priorisiert, da die Markteinführung ihres Medizinproduktes kurz bevorsteht. Isabelle versucht nach ihrer OP, vor ihren Erinnerungen zu fliehen, doch unerwartete Gefühle halten sie zurück.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Alicia überlegt verzweifelt, wie sie die Lüge entlarven kann, bis Moritz ihr eine Idee liefert. Toni versucht im Mauerwerk als vermeintlich wohlhabender Lockvogel die Täter mit den K.o.-Tropfen zu überführen, doch am Ende bleibt es bei einer aufregenden Nacht mit Erik. Da der Abend ohne Zwischenfälle verläuft, fühlen sich Erik und John wieder sicher.