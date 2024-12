Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Henry (h.) ist so aufgewühlt, dass er Maxi vor den Kopf stößt. (cg/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" ist Henry geschockt vom Auftauchen seiner Mutter. Jenny glaubt in "Alles was zählt", dass Justus sie mit Charlie betrügt. In "GZSZ" holt Gerner zum nächsten Schlag gegen Zoe aus.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jorik und Amelie geraten durch ihre Teilnahme an der Wahl zum Paar des Jahres immer tiefer in ein Netz aus Lügen. Sie fassen den Entschluss, Henni und Britta die Wahrheit zu sagen und sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Doch sie bringen es nicht über sich. Währenddessen checkt Mos Firma aus Florenz für ein Seminar im "Drei Könige" ein. Julius versucht, professionell zu bleiben, doch als er und Mo im Fahrstuhl stecken bleiben, bricht seine angestaute Enttäuschung hervor: Er fordert Mo auf, sein Leben endgültig zu verlassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry ist aufgebracht, weil seine Mutter ihn aufgespürt hat, und verweigert jegliches Gespräch. Sophia, die unter einem falschen Namen im Hotel abgestiegen ist, sucht weiterhin die Aussprache mit ihm. Dabei erfährt sie von den Plänen, ein Casino zu eröffnen, und stellt Henry eine schockierende Forderung. Hildegard entdeckt zufällig, dass Michael an Gretas Testessen teilgenommen hat. Als sie ihm ein entzündungshemmendes Gewürz bringt, erkennt Michael, dass die Elektrotherapie völlig unnötig war.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Henry überrascht Nadine mit einer romantischen Geste, die sie gleichermaßen freut und verunsichert. Britta hat eine Erklärung: Vielleicht versucht er, seine Untreue zu kompensieren? Esma ist begeistert, als ihr Vater seinen Besuch ankündigt. Doch das Wiedersehen wird von der Abwesenheit von Baris getrübt. David überlegt, Tobias die Wahrheit über die Umstände von Viviens Unfall zu erzählen, als plötzlich eine Nachricht eintrifft, die neue Hoffnung bringt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny vermutet, dass Justus eine Affäre mit Charlie hat, möchte sich jedoch erst sicher sein, bevor sie reagiert. Nathalie leidet unter der Trennung von ihrem Sohn, findet aber Trost und neue Gefühle bei einem Treffen mit Matteo. Unterdessen versucht Lucie alles, um Yannicks Verlegung in ein anderes Gefängnis zu verhindern. Schließlich erkennt sie, dass sie ihn loslassen muss.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe versucht, sich aus Gerners Fokus zu ziehen, indem sie sich in der Führungsebene mit einem kühnen Versprechen behauptet. Doch Gerner plant bereits seinen nächsten Schlag gegen sie. Währenddessen gelingt es Alicia nicht, Carlos aus der Reserve zu locken. Dennoch regt sich bei Carlos ein schlechtes Gewissen, da er glaubt, mit seiner Lüge die Zukunft zerstört zu haben.