Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Katrin (r.) inszeniert sich vor Emily als ihre Freundin. (cg/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" macht Mo Julius eine Liebeserklärung. Miro will in "Sturm der Liebe" zu seinen Gefühlen für Greta stehen. In "GZSZ" ist Katrin entschlossen, sich an Emily zu rächen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Noah ist empört darüber, dass Britta ihn beschuldigt, den Unfall verursacht zu haben. Um die angebliche Schuld Noahs zu beweisen, forscht Britta in seiner Vergangenheit und kontaktiert seine Ex-Kollegen. Noah droht ihr schließlich, sie anzuzeigen. Unterdessen besiegeln Amelie und Jorik ihren Erfolg im "Heidepaar"-Wettbewerb mit einem innigen Kuss. Dagegen versuchen Julius und Mo, ihre Gefühle füreinander zurückzuhalten. Ein Entschudigungsversuch von Julius wird durch einen Anruf gestört.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta ist verärgert über die verpasste Chance einer Rückkehr an den "Fürstenhof". Dennoch überzeugt sie sich davon, dass ihr ein Neuanfang an einem anderen Ort gut tun wird. Bei einem Spaziergang, den ein Gewitter unterbricht, trifft sie ausgerechnet auf Miro. Als die beiden sich nahe kommen, ist er jedoch von der Situation überfordert und bringt sie zu einem jähen Ende. Daraufhin unterstellt Greta ihm, zu ängstlich zu sein, seine Gefühle zu zeigen, und lässt ihn in ihrem Unterschlupf stehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo ist wütend, als Benedikt ihm einen wichtigen Kunden vor der Nase wegschnappt. Um die Sache zu korrigieren, ist er bereit, selbst zu unlauteren Mitteln zu greifen. Tobias' Schlafprobleme bringen nicht nur ihn, sondern auch Leo zunehmend in gefährliche Situationen. Doch Tobias will unbedingt wach bleiben, da er sich Sorgen um Vivien macht. Stellas Geheimnis belastet ihre Beziehung mit Paco schwer. Er fragt sich, ob er ihr jemals verzeihen kann, auch wenn seine Gefühle für sie stark bleiben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus' Geständnis, dass er eine Affäre mit Charlie hatte, bringt Jennys Welt ins Wanken. Sie überlegt, ob sie sich an ihm rächen soll. Während Leyla Konsequenzen fordert, halten sich Simone und Deniz aus der Angelegenheit heraus. Gleichzeitig steht Imani vor einer schwierigen Entscheidung, da ihre Beziehung zu Tom durch seine Erpressung auf der Kippe steht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin plant eine geschickte Intrige, um sich auf der Weihnachtsfeier der Agentur an Emily zu rächen. Ihr Ziel ist es, Emily unter Druck zu setzen – und sie hat bereits einen durchdachten Plan in der Tasche. Unterdessen versuchen Maren und Michi, ihre Spannungen zu überspielen, und erkennen dabei, dass sie vielleicht überreagiert haben. Doch bleibt die Frage, ob sie wieder zur Normalität zurückkehren können oder ob das Wunschdenken bleibt.