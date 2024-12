Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" will Amelie den Wettbewerb zum Heidepaar des Jahres unbedingt gewinnen. Esma hat in "Unter uns" ein Fake-Date mit Baris. In "GZSZ" plant Zoe eine Cyberattacke, um Gerner eins auszuwischen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie ist fest entschlossen, den Wettbewerb zum Heidepaar des Jahres zu gewinnen. Mit dem Preisgeld möchte sie Britta unterstützen, den Rollstuhl-Skaterpark in Erinnerung an Hendrik zu bauen. Um sich einen Vorteil zu verschaffen, beschafft sie sich Zugang zu den Wettkampfaufgaben und motiviert Jorik energisch, mit ihr alles zu geben. Svenja fühlt sich überfordert, sowohl Bella und Till als auch ihrem Job im Hotel gerecht zu werden. Sie vertraut sich Heiner an und gesteht, dass sie die Rolle als Ersatz-Mutter nicht erfüllen kann. Heiner entscheidet daraufhin, zu seiner Tochter nach Lüneburg zu ziehen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry kann seinen Frust über Sophia nicht verbergen, obwohl er es versucht. Maxi spricht ihn darauf an, aber Henry traut sich nicht, seine Gefühle offenzulegen. Als Sophia merkt, dass zwischen Maxi und Henry etwas läuft, nutzt sie die Situation aus und droht Henry auf subtile Weise. Zunächst nimmt er ihre Worte nicht ernst, doch bald erkennt er, dass Sophia eine ernsthafte Gefahr für Maxi darstellt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta vermutet, dass Henry eine Affäre hat, und will das beweisen. Sie verfolgt ihn heimlich und sieht sich in ihrem Verdacht bestätigt. Sina möchte ihren Geburtstag wegen der belastenden Situation mit Vivien nicht feiern. Doch ausgerechnet ihre beste Freundin überrascht sie mit einem Plan. Cecilia lässt sich von Esma überreden, mit Baris auf ein Date zu gehen, in der Hoffnung, dass er sich mit seinem Vater versöhnt. Doch die Idee geht nicht wie geplant auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone rät Jenny, sich zurückzuhalten und Justus nicht direkt mit ihrem Wissen zu konfrontieren, um ihren eigenen Plan mit ihm nicht zu gefährden. Ben verschweigt weiterhin, dass Kim gegangen ist, was seinen Alltag zunehmend erschwert. Obwohl Nathalie und Matteo gut miteinander auskommen, ist für beide derzeit keine neue Beziehung denkbar.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin schmiedet im Verborgenen einen Racheplan, nachdem sie Tobias beobachtet hat. Doch was wird sie tun? Unterdessen startet Zoe eine Cyberattacke auf ConWig&Söhne Immobilien, um ihre Worte in die Tat umzusetzen. Sie weiß, dass sie Gerner nur dann besiegen kann, wenn sie auf allen Ebenen erfolgreich ist. Wird ihr Angriff gelingen?