Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Die Vorbereitungen zur Wahl des Heidepaares werden für Jorik (l.) und Amelie zur Herausforderung. (cg/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" wird die Wahl des Heidepaares für Jorik und Amelie zur Herausforderung. Greta hält in "Sturm der Liebe" an der Trennung von Luis fest. In "Alles was zählt" weiß Valea nicht, ob sie ihrem Vater verzeihen kann.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Die bevorstehende Wahl des Heidepaares sorgt bei Jorik und Amelie für unerwartete Herausforderungen. Zunächst landen sie durch ein Missgeschick in Handschellen aneinandergekettet, dann müssen sie Johanna romantische Liebeserklärungen vortragen. Dabei beeindruckt Amelie mit einer besonders emotionalen Ansprache. Julius stellt für Mos Duft-Workshop klare Regeln auf: Es bleibt rein professionell, Privates hat keinen Platz. Obwohl Mo zustimmt, fällt ihm die Distanz nicht leicht. Während des Workshops erkennt Julius jedoch eine selbstbewusstere Seite an Mo und versteht, dass dessen Zeit in Florenz wichtig war, um zu sich selbst zu finden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Miro ist erschüttert über Gretas Entschluss, während Luis nicht bereit ist, sie aufzugeben. Er schlägt vor, ihr Zeit zu lassen, damit sie ihre Entscheidung überdenken kann. Doch Greta bleibt fest bei ihrem Vorhaben und erkundigt sich, ob sie wieder im "Fürstenhof" arbeiten darf. Markus dämpft ihre Hoffnungen auf eine Rückkehr. Als Yvonne zu ihrer Tochter Josie reisen muss, weil diese Unterstützung benötigt, möchte Erik sie begleiten. Doch Werner verweigert ihm den Urlaub und gibt ihm stattdessen eine Aufgabe, die ihn direkt ins Casino führt – trotz Yvonnes eindringlicher Warnung vor Ort.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bei einem geschäftlichen Konflikt mit Patrizia zeigt Benedikt, dass er genauso skrupellos agieren kann wie sie. Gleichzeitig bittet Nuray Cecilia um Unterstützung bei ihrer Reise, um mehr über Margots Vergangenheit herauszufinden. Cecilia willigt ein, doch die Reise endet mit einem unerwarteten Schock. Unterdessen zieht sich Tobias enttäuscht von seinen Freunden zurück und hält unbeirrt an der Hoffnung fest, dass Vivien überlebt hat. Sein einziger Verbündeter bleibt David.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie hält die emotionale Achterbahnfahrt mit Justus nicht länger aus und sieht sich gezwungen, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Währenddessen wird Valea durch die Weihnachtszeit und ihre Schuldgefühle gegenüber Leylas Zustand daran erinnert, wie sehr sie ihren Vater vermisst. Die Frage bleibt: Kann sie ihm verzeihen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Matilda gibt weiterhin vor, sich für Gerner als Tochter zu interessieren, und wiegt ihn so in trügerischer Sicherheit. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie bei einem gemeinsamen Essen im Mauerwerk selbst ins Visier gerät. Derweil ist Moritz wenig begeistert davon, Luis' neuen Freund für die Agentur zu kontaktieren. Da dieser scheinbar auf Weltreise ist, fragt sich Moritz automatisch, was Luis tatsächlich vorhat. Doch Antworten darauf zu finden, gestaltet sich als schwierig.