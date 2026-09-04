Stars Das sagt Farin Urlaub über die politischen Entwicklungen in Deutschland

Die Aerzte - 05.06.18 - picture-alliance / dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2026, 14:00 Uhr

Das sagt Farin Urlaub über die politischen Entwicklungen in Deutschland.

Farin Urlaub findet deutliche Worte zur politischen Lage in Deutschland.

Besonders die aktuellen Umfragewerte der AfD in Sachsen-Anhalt bereiten dem Sänger der Ärzte Sorgen. Vor der Landtagswahl am Sonntag äußerte sich der 62-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur kritisch zur Entwicklung. Auf die Frage, wie er auf die bevorstehende Wahl blicke, antwortete Urlaub: „Wie alle Leute, die gerne in einem demokratischen, weltoffenen, freien Land leben würden – voller Bestürzung.“

Hintergrund sind die starken Werte der AfD. In der jüngsten ARD-Vorwahlumfrage kam die Partei auf 39 Prozent und lag damit deutlich vor der CDU. Urlaub kritisiert insbesondere die politischen Vorstellungen der AfD. Er verweist dabei auf deren Pläne für Schulen und Kirchen und zieht einen historischen Vergleich: „Sie will in der Schule anfangen – das haben die Nazis damals auch gemacht.“ Auch die Bedeutung kirchlicher Einrichtungen als unabhängige Räume beschäftigt ihn. „Die Kirchen sollen als nicht-staatliche Freiräume mehr oder weniger aufhören zu existieren. Schon befremdlich“, sagte der Musiker.

Noch stärker als die politischen Forderungen selbst beschäftigt Urlaub allerdings die Tatsache, dass diese bei Wählerinnen und Wählern Zustimmung finden. „Was mich aber viel mehr bestürzt, ist, dass es Leute gibt, die dieses Wahlprogramm lesen und dann sagen: ‚Das ist die Partei, die ich wählen will.'“ Daraus zieht er einen ernüchternden Schluss: „Da haben wir doch als Land komplett versagt.“

Urlaubs politische Gedanken fallen zeitlich mit der Veröffentlichung seines neuen Soloalbums ‚Ein Lächeln im Gesicht‘ zusammen. Die Platte umfasst 13 Songs. In einem Lied setzt sich der Musiker ebenfalls mit Deutschland auseinander. Dabei gehe es nach seinen Worten nicht ausschließlich um eine Abrechnung mit der AfD, sondern darum, bestimmte Entwicklungen sichtbar zu machen. Trotz seiner deutlichen Kritik bleibt Urlaub seinem eigenen, eher unkonventionellen Stil treu. Den Wahlsonntag wird er nämlich nicht vor dem Fernseher verfolgen. Einen solchen besitzt der Musiker nach wie vor nicht: „Ich habe gar keinen Fernseher. Immer noch nicht.“ Im kommenden Jahr steht für ihn ohnehin wieder die Musik im Mittelpunkt: Dann geht er mit den Ärzten auf Tour.