Stars Das sagt Renata Lusin zur weiteren Familienplanung

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 14:00 Uhr

Das sagt Renata Lusin zur weiteren Familienplanung.

Renata Lusin hat wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes überraschend offen über ihre Zukunftspläne gesprochen.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Valentin Lusin schwebt die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin derzeit im Familienglück. Am 9. April kam Tochter Tessa zur Welt, das zweite Kind des Paares. Die Freude über den Nachwuchs ist erwartungsgemäß groß und in den sozialen Medien teilten die beiden ihre Emotionen mit den Fans. Dabei beschrieben sie die erste Zeit als überwältigend und voller Dankbarkeit. „Die Liebe zum zweiten Kind ist ein Wunder, das das Herz erweitert, statt es zu teilen. Es ist die doppelte Freude – das gewachsene Familienglück und die einzigartige Verbindung zwischen Geschwistern, die nun als ‚Freunde fürs Leben‘ besiegelt wird. Es ist ein ‚zweites Wunder‘, das den Alltag bereichert“, ließen sie verlauten.

Doch während viele Fans bereits über weiteren Familienzuwachs spekulieren, hat Renata Lusin nun eine deutliche Grenze gezogen. Auf die Frage nach einem möglichen dritten Kind antwortete sie unmissverständlich, dass dieses aktuell kein Thema sei. „Der liebe Gott entscheidet, aber die Familienplanung ist abgeschlossen“, erklärte die 38-Jährige auf Instagram. Damit macht die Tänzerin klar: Für sie und ihren Mann scheint das Familienglück mit zwei Kindern vorerst komplett. Ganz ausschließen will die TV-Schönheit ein drittes Baby dennoch nicht.

Ihre Aussage kommt nicht überraschend, wenn man die vergangenen Monate betrachtet. Renata Lusin hatte bereits mehrfach betont, wie intensiv die Zeit rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett für sie war – sowohl körperlich als auch emotional.