Das wird knapp! Zendayas Kleid für die Met Gala ist noch nicht fertig

Vor fünf Jahren war sie zuletzt dort: Zendaya in ihrem Cinderella-Kleid auf der Met Gala 2019. (wue/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 22:58 Uhr

Mit der Met Gala steigt am kommenden Montag eines der wichtigsten Fashion Events des Jahres. Nach fünf Jahren Pause wird auch Zendaya wieder anwesend sein. Doch kurz vor dem großen Tag ist offenbar ihr Kleid noch nicht fertig, wie ihr Stylist verraten hat. Ein Grund zur Sorge?

Mit der alljährlichen Met Gala steht am 6. Mai eines der wichtigsten Fashion-Events des Jahres ins Haus. Unzählige Stars werden sich wieder auf dem Red Carpet tummeln und ausgefallene Kreationen der größten Designer präsentieren. Dieses Jahr wird auch endlich wieder Zendaya (27) anwesend sein, die zuletzt mit ihren Premieren-Looks für "Dune 2" und "Challengers" begeisterte. Neben "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74) ist sie zusammen mit Bad Bunny (30), Chris Hemsworth (40) sowie Jennifer Lopez (54) Co-Vorsitzende der Gala.

Trotz dieser wichtigen Aufgabe gehen sie und ihr Stylist aber offenbar recht gelassen an das mit Spannung erwartete Mega-Event heran. Das Kleid von Zendaya ist wenige Tage vor der Veranstaltung noch nicht einmal fertig, wie Law Roach (45) nun der "New York Times" verraten hat.

Zendayas Stylist hat das Kleid noch nicht gesehen

"Ich habe das Kleid von Zendaya noch nicht gesehen", erzählt Roach. "Wir waren auf zwei Presse-Touren – 'Dune 2' und 'Challengers' – und haben zwei 'Vogue'-Cover gemacht. Das Kleid ist noch nicht einmal fertig." Dem Stylisten zufolge wird Zendaya ihr Kleid auch erst am kommenden Samstag anprobieren, also keine 48 Stunden vor der Met Gala. Die beiden sind allerdings ein eingespieltes Team. Sie arbeite schon mit Law Roach zusammen, seit sie ungefähr 14 Jahre alt war, erinnerte sich Zendaya kürzlich in der Show "Live with Kelly and Mark".

Eine einschüchternde Rückkehr für Zendaya?

Im Alter von 18 Jahren habe sie erstmals die Met Gala besucht und damals sei die Erfahrung zwar aufregend und neu, aber auch furchteinflößend gewesen. Die berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art in New York auf dem roten Teppich zu erklimmen sei "sehr einschüchternd und ich war schon seit vier oder fünf Jahren nicht mehr dort", erzählte sie. Tatsächlich hatte Zendaya ihren letzten Met-Gala-Auftritt im Jahr 2019. Damals trug sie ein märchenhaftes Ballkleid von Tommy Hilfiger, das von Cinderella inspiriert war.