Promi-Umfrage Das wünschen sich die Stars für 2025

SpotOn News | 01.01.2025, 09:30 Uhr

Das neue Jahr ist da, und wie viele von uns haben auch die Promis ihre Hoffnungen und Wünsche für die kommenden Monate - von Gesundheit und Familienglück bis hin zu Frieden in der Welt.

Was erhoffen sich die Promis für 2025? Die Nachrichtenagentur spot on news hat nachgefragt: Gesundheit, Familienglück und der Wunsch nach Frieden in der Welt stehen bei vielen ganz oben auf der Liste.

Unternehmer und "Die Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer (65) etwa hofft, dass wir "in den kommenden Monaten wieder Licht am Ende des politischen Tunnels sehen. Ich wünsche mir eine stabile Mehrheit für eine funktionierende Zweierkoalition". Noch wichtiger sei ihm aber, "dass endlich wieder mehr Frieden auf der Welt herrscht".

Dem stimmt auch Herbert Knaup (68) zu. "Es ist gerade so chaotisch auf der Welt, mit den Kriegen in Israel, in der Ukraine, in Russland, in vielen Teilen der Welt. Es ist wirklich gefährlich und dramatisch. Da wünscht man sich natürlich, dass langsam die Vernunft greift und endlich Frieden einkehrt", erklärt der Schauspieler. "Privat wünsche ich mir, dass die Auftragslage, die gerade ganz gut für mich aussieht, so bleibt und dass ich mit meiner Familie weiter so glückliche Tage verbringen kann."

Gesundheit und Familienglück

"Gesundheit für mich und meine Familie. Wenn alles so bleibt, wie es ist, bin ich schon happy", bringt es Schauspieler Mark Keller (59) auf den Punkt. Ebenso pragmatisch äußert sich "Let's Dance"-Star Massimo Sinató (44): "Ich bin, ehrlich gesagt, sehr dankbar für all das, was ich bis jetzt erleben durfte, sowohl beruflich als auch mein familiäres Glück. Eine eigene Familie ist etwas Wundervolles. Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund und glücklich bleibt."

Steven Gätjen (52) hofft "einfach, dass es so weiter geht. Es gibt immer Herausforderungen, aber ich bin ready, sie zu meistern. Ich freue mich auf neue Eindrücke, ich möchte Erinnerungen schaffen und genauso zufrieden auf 2025 zurückschauen, wie ich es jetzt auf 2024 tue."

Schauspielerin und Musikerin Lara Mandoki (35) wünscht sich "spannende Projekte, die herausfordernd sind und an denen man wachsen kann, schöne Begegnungen und genug innere Ruhe, um die Momente, die das Leben ausmachen, nicht zu verpassen".

Große Pläne und Projekte

Schlagerstar Semino Rossi (62) verrät einige seiner Pläne für 2025: "Unter anderem ein Muttertagskonzert am 11. Mai in Berlin. Ich möchte wieder eine Reise in mein Heimatland Argentinien machen – und ich genieße jeden Moment in meinem Leben, mit meinen drei Enkelkindern und mit der Familie."

Vielversprechende und abwechslungsreiche berufliche Projekte hat auch TV-Moderatorin Judith Rakers (48) in petto: "Ich bin dabei, auf Rügen eine kleine Inselfarm zu bauen für mich, meine Familie und die Tiere. Ich arbeite an einer eigenen Gewächshaus-Serie, die in Deutschland produziert wird und nicht vom Fließband in Fernost kommt und mein zweites Kinderbuch wird erscheinen."