Stars Dave Coulier an Zungenkrebs erkrankt

Dave Coulier - August 2021 - MegaCon - Orange County Convention Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 19:00 Uhr

Dave Coulier hat eine Zungenkrebsdiagnose erhalten – nur sieben Monate nachdem er ein Stadium-3-Lymphom überstanden hat.

Der ‚Full House‘-Star erklärte aber, dass der neue Tumor „nicht zusammenhängt“ mit seiner früheren Erkrankung.

In der NBC-Sendung ‚Today‘ sagte der 66-Jährige: „Völlig unabhängig vom vorherigen Krebs.“ Ein PET-Scan im Oktober habe Auffälligkeiten gezeigt: „Es stellte sich heraus, dass ich ein P16-Plattenepithelkarzinom an der Basis der Zunge habe.“ Er fragte seine Ärzte, ob dies durch das Lymphom verursacht worden sei — die Antwort lautete: „Völlig unabhängig.“ Coulier muss nun 35 Strahlentherapien durchlaufen, seine Behandlung soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Er sagte: „Die Prognose ist sehr gut … 90 Prozent Heilungschance.“

Er appellierte an Zuschauer, Vorsorgeuntersuchungen ernst zu nehmen: „Früherkennung hat mir zweimal das Leben gerettet … Ich hoffe, ihr geht zu euren Untersuchungen.“

Er berichtete außerdem von Komplikationen während seiner Lymphomtherapie: Seine Blutwerte seien nach der letzten Chemorunde so niedrig gewesen, dass eine gewöhnliche Erkältung ihn ins Krankenhaus brachte, wo er vier Tage intravenös Antibiotika erhielt. Am Ende stellte sich heraus, dass er einen Rhinovirus hatte.