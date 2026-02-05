Stars Dave Coulier nach doppelter Krebsdiagnose in Remission

Dave Coulier - August 2021 - MegaCon - Orange County Convention Center - Florida - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 11:00 Uhr

Dave Coulier hat bestätigt, dass er nach dem Kampf gegen zwei verschiedene Krebsarten nun „in Remission“ ist.

Der 66-jährige Schauspieler, der vor allem durch die Kultserie ‚Full House‘ bekannt wurde, blickt auf ein besonders schwieriges Gesundheitsjahr zurück, nachdem bei ihm innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Krebserkrankungen diagnostiziert worden waren.

Der TV-Star erhielt zunächst im Oktober 2024 die Diagnose eines Non-Hodgkin-Lymphoms im Stadium 3. Nach einer intensiven Behandlung galt diese Erkrankung als überwunden. Nur sieben Monate später folgte jedoch der nächste Schock: Bei einer Routineuntersuchung wurde bei Coulier zusätzlich Zungenkrebs festgestellt. Trotz dieser doppelten Diagnose zeigt er sich heute erleichtert und optimistisch. In der Sendung ‚Good Morning America‘ sagte Coulier: „Es war definitiv eine Achterbahnfahrt … Ich bin bei beiden Krebsarten in Remission, und was für eine Reise das gewesen ist.“ Gleichzeitig betonte er, dass er trotz der guten Nachrichten wachsam bleiben wolle. „Auch wenn ich in Remission bin, habe ich das Gefühl, dass Krebs immer im Rückspiegel ist … Früherkennung bedeutet einfach alles“, erklärte er.

Der zweite Tumor wurde entdeckt, als Coulier sich eigentlich zu einer Nachuntersuchung wegen seines Lymphoms begab. Eine PET-Untersuchung zeigte eine Auffälligkeit im Halsbereich. „Ich ging zu einem Check-up wegen des Lymphoms und bekam einen PET-Scan, und dabei stellte sich heraus, dass etwas in meinem Hals war. Sie sagten: ‚Ähm, schauen wir uns das mal an.'“, erinnerte er sich. Nach einer robotergestützten Operation, bei der ein Teil seiner Zunge für eine Biopsie entnommen wurde, bestätigte sich die Diagnose eines separaten Karzinoms. Coulier sagte: „Dann stellte sich heraus, dass ich ein Karzinom habe – völlig unabhängig davon. Wäre ich nicht zu diesem PET-Scan gegangen und hätte die Früherkennung gehabt … es hat mir das Leben gerettet.“

Es folgte eine intensive Strahlentherapie, die sowohl körperlich als auch emotional belastend war. Coulier beschloss jedoch, mit Humor durch die Behandlung zu gehen. „Krebs kann einem psychologisch, emotional und ganz sicher körperlich Teile des Lebens rauben. Und ich wollte nicht zulassen, dass Krebs das tut. Ich wollte mich durchlachen und die Menschen, die ich liebe, nah bei mir behalten“, erklärte er.

Unterstützung erhielt er auch von seinem langjährigen Freund und ehemaligen Co-Star John Stamos. Coulier erzählte: „Er ist mein Bruder. Er trug eine Glatzkappe, und als er so um die Ecke kam, fiel ich vor Lachen auf den Boden.“ Während seines Besuchs infizierte sich Stamos zudem mit COVID-19, sodass die beiden zeitweise getrennt bleiben mussten. „Er bekam COVID, während er bei uns war. Also waren wir wie zwei Fünftklässler, die im Flur saßen und über Walkie-Talkies miteinander gesprochen haben“, erinnerte sich Coulier schmunzelnd.