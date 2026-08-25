Film Dave Franco gibt zu: ‚Now You See Me‘-Besetzung dachte, Film würde Karrieren beenden

Dave Franco - Avalon - 2016 - Now You See Me 2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 14:00 Uhr

Dave Franco hat verraten, dass die Besetzung von ‚Die Unfassbaren – Now You See Me‘ glaubte, der erste Film würde das Ende ihrer Karrieren bedeuten.

Der 41-jährige Schauspieler spielt in der Kinoreihe über eine Gruppe von Magiern, die spektakuläre Banküberfälle durchführt, den Taschendieb Jack Wilder. Er erinnerte sich jetzt daran, wie die Darsteller damals tatsächlich über die Erfolgsaussichten des ersten Films aus dem Jahr 2013 dachten.

Bei ‚Hot Ones‘ erzählte er: „Ich erinnere mich daran, dass am Ende des ersten Tages ein solches Chaos herrschte, während wir versuchten, herauszufinden, wie das alles funktionieren sollte, dass wir alle gemeinsam essen gingen und buchstäblich auf das Ende unserer Karrieren angestoßen haben.“ Jetzt, 15 Jahre später, sehe die Situation aber anders aus: „Wir haben drei von diesen Dingern gedreht und ein weiterer steht bevor.“

Franco spielte neben Jesse Eisenberg, Woody Harrelson und Isla Fisher eines der Mitglieder der „Four Horsemen“. Der Film wurde ein riesiger Erfolg und zog 2016 eine Fortsetzung nach sich, in der sich die Magier für weitere aufwendige Coups wieder zusammentaten. Fast ein Jahrzehnt später waren die vier in ‚Now You See Me: Now You Don’t‘, der im November 2025 erschien, gemeinsam mit einer neuen Generation von Magiern zu sehen.

Der kommende vierte Film soll der letzte Teil des Franchise werden. Franco hat jedoch gelernt, „niemals“ Vorhersagen über einen Film zu treffen, bevor das Publikum sein Urteil gefällt hat. Er erklärte: „Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, niemals Erwartungen zu haben. Ich weiß, wie schwer es ist, einen Film zu machen, der wirklich einschlägt. Und wenn ein Film dann tatsächlich ein Erfolg wird, ist das für mich inzwischen eine schöne Überraschung.“ Er erzählte weiter, dass er bei jeder einzelnen Veröffentlichung eines seiner Filme mit der Einstellung herangehe, einfach sein Bestes zu geben: „Ich hoffe, dass er gut läuft. Ich werde alles tun, was ich kann, um ihn zu bewerben, aber wer weiß?“

Eisenberg, der den Illusionisten J. Daniel Atlas spielt, hatte unterdessen zuvor erklärt, er habe sich „noch nie glücklicher gefühlt“ als bei seiner Arbeit an den ‚Now You See Me‘-Filmen. Gegenüber ‚TheWrap‘ erklärte er: „Ich habe mich noch nie glücklicher gefühlt, als wenn ich diese Rolle gespielt habe. Normalerweise spiele ich depressive Menschen, was mich selbst depressiv macht. Aber wenn ich diesen selbstbewussten, arroganten Magier spiele, gehe ich jeden Tag nach Hause und denke: ‚Das war fantastisch.‘ Es ist die einzige Rolle, bei der ich aufrecht stehen und ein schickeres Outfit tragen darf. Das ist mein glücklichster Ort.“