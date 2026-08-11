Stars Anna Faris leidet unter schlechtem Gewissen als Mutter

Anna Faris - press conference 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2026, 09:00 Uhr

Anna Faris leidet unter schlechtem Gewissen als Mutter.

Anna Faris hat den Eindruck, dass unter Müttern in Los Angeles „viel Konkurrenz“ herrscht.

Die 49-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Chris Pratt den 14-jährigen Sohn Jack hat, spricht offen darüber, dass sie sich seit Jahren mit einem schlechten Gewissen als Mutter herumschlägt. Der Hollywoodstar, der von 2009 bis 2018 mit Pratt verheiratet war, sagte gegenüber ‚E! News‘: „Ich hatte schon eine gesunde Portion Schuldgefühle als Mutter. Es war wie eine Decke aus Schuldgefühlen. Ich habe ständig das Gefühl, etwas falsch zu machen.“ Nach Ansicht von Faris stehen Mütter in Los Angeles besonders unter Druck. „Ich glaube, Mutter zu werden, ist besonders in Los Angeles schwierig, weil man leicht das Gefühl bekommt, alles richtig machen zu müssen. Es gibt viel Konkurrenz“, erklärte sie.

Kurz nach der Geburt ihres Sohnes Jack habe sie zudem mit ihrer eigenen Identität gerungen. „Was bedeutete es, von einer Schauspielerin – einer Komödien-Schauspielerin, der Königin der Parodiefilme – zur Identität einer Mutter zu wechseln? Sich Sorgen darüber zu machen, was das bedeutet. Ich wünsche mir, dass zukünftige Generationen nicht dieselbe Last der Identität tragen müssen. Den Druck, perfekt zu sein. Wir sind schließlich alle unvollkommen“, sagte die Schauspielerin.

Faris ist derzeit in der neuen Komödie ‚Spa Weekend‘ an der Seite von Isla Fisher, Leslie Mann und Michelle Buteau zu sehen. Sie hofft, dass „mehrere Gruppen von Frauen“ gemeinsam ins Kino gehen werden. „Was ich mir für diesen Film wünsche, ist, dass mehrere Gruppen von Frauen oder Menschen dazu inspiriert werden, an einem Samstag ein richtig schönes Mittagessen zu veranstalten. Ein spätes Mittagessen vielleicht. Sie könnten einen Spa-Wochenendtrip planen, den sie sich in etwa fünf Jahren tatsächlich leisten können, und anschließend unseren Film anschauen“, sagte sie.

Die Dreharbeiten zu ‚Spa Weekend‘ hatte Faris zuvor als „Traum“ bezeichnet. Gegenüber ‚Extra‘ schwärmte sie: „Wir hatten die Gelegenheit, diesen Film in Australien an der Gold Coast zu drehen. Jeden Tag waren es etwa 28 Grad. Wir haben direkt am Meer gedreht.“ Besonders begeistert war die Schauspielerin von der Zusammenarbeit mit der hochkarätigen Besetzung. Faris, die vor allem für ihre Rolle als Cindy Campbell in der ‚Scary Movie‘-Reihe bekannt ist, sagte: „Ich arbeite mit Frauen, die ich unglaublich lustig finde und die ich liebe. Ich konnte endlich neue Freundschaften schließen und pflegen. Durch die Arbeit habe ich diese Frauen jeden Tag besser kennengelernt, bewundert und liebgewonnen.“