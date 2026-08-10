Film ‚The Odyssey‘ wird erfolgreichster Film in Christopher Nolans Karriere

Matt Damon - The Odyssey - Universal Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 19:00 Uhr

‚The Odyssey‘ ist zum umsatzstärksten Film in Christopher Nolans Karriere geworden.

Der Blockbuster, eine Adaption von Homers antikem griechischen Epos, hat seit seinem Kinostart am 17. Juli weltweit bereits 1,104 Milliarden Dollar eingespielt und ist damit der bislang erfolgreichste Nolan-Film aller Zeiten.

‚The Odyssey‘ übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter des Filmemachers, ‚The Dark Knight Rises‘, den Batman-Film aus dem Jahr 2012, der 1,085 Milliarden Dollar einspielte. Dessen Vorgänger ‚The Dark Knight‘ aus dem Jahr 2008 kam auf 1,005 Milliarden Dollar. Nolan, der auch Filme wie ‚Tenet‘ und ‚Interstellar‘ inszeniert hat, hat mit seiner Filmografie inzwischen weltweit mehr als sieben Milliarden Dollar eingespielt.

‚The Odyssey‘ verfügt über eine hochkarätige Besetzung und ist zugleich zum erfolgreichsten Film in den Karrieren von Matt Damon, Anne Hathaway und Robert Pattinson geworden. Jim Orr, Präsident des US-Kinovertriebs bei Universal Pictures, sagte: „Christopher Nolan hat sich das Vertrauen des Publikums dadurch verdient, dass er immer wieder Kinoereignisse geschaffen hat, die man gesehen haben muss, und bei ‚The Odyssey‘ arbeitet er auf dem Höhepunkt seines Könnens.“ Nolans epischer Film stehe im Mittelpunkt der Kultur, und das Publikum suche gezielt nach Premiumformaten und wiederholten Kinobesuchen für diese „einmalige filmische Reise“. Veronika Kwan Vandenberg, Präsidentin des Vertriebs bei Universal Pictures, lobte ‚The Odyssey‘ als „ein globales Epos, das mit seinem gewaltigen Umfang und seiner kompromisslosen Vision beim Publikum auf der ganzen Welt Anklang gefunden hat“.

Trotz des rekordverdächtigen Kassenerfolgs wurde ‚The Odyssey‘ kürzlich von Emily Wilson scharf kritisiert, deren Übersetzung der Geschichte aus dem Jahr 2017 als Inspirationsquelle für den Film diente. Die Altphilologin schrieb in einem Essay für die ‚London Review of Books‘: „Ich hatte gehofft, Nolans Nähe zu diesen homerischen Themen würde ihn zu neuen kreativen Höhen führen und es ihm ermöglichen, glaubwürdigere Figuren zu erschaffen. Aber The Odyssey zeigt seine übliche Kombination aus Größenwahn und Oberflächlichkeit … Die Filmversion ist zu verworren und ihre Figuren sind zu wenig entwickelt, um das einzulösen, was sie in Bezug auf große Ideen halbwegs verspricht – auch wenn sie große Explosionen und große Riesen sehr gut vermittelt.“

Wilson fügte hinzu, Nolans ‚Odyssey‘ fehle es an vielen der Elemente, die das Gedicht großartig machen. Der Film habe nichts Überzeugendes über Zeit, Erinnerung, Geschichte oder Krieg zu sagen oder über die Beziehung zwischen der ruhmreichen Rückkehr eines einzelnen Kriegers und dem Leben seiner Familie, Gegner, Kameraden, Freunde und Nachbarn. Sie fügte außerdem hinzu: „Es fehlt ihm an psychologischer, emotionaler, politischer und ethischer Tiefe. Seine Erzählstruktur ist effekthascherisch. Das Drehbuch ist miserabel. Keine der Figuren hat eine überzeugende Motivation für ihre Handlungen oder Worte. Es gibt keine Sexszenen, und das gesamte Essen sieht schrecklich aus.“

Dennoch erklärte Wilson, dass die Veröffentlichung von ‚The Odyssey‘ im Kino „ein Ereignis zum Feiern“ sei. Sie schrieb: „Dieses Epos bringt das Publikum zurück in die Kinos … Übersetzungen der ‚Odyssey‘, darunter auch meine, gehen weg wie warme Semmeln … und vielleicht überzeugt der Film einige Hochschulleitungen davon, ihre Fachbereiche für Literatur, Sprachen und Geschichte nicht zu kürzen. Nolan tut sein Bestes, um die breite Öffentlichkeit wieder zum Lesen zu bringen, und dafür bin ich dankbar.“