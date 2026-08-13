Musik Lee Kirk wollte mit seinem Green-Day-Film ‚Generationen von Fans‘ ansprechen

Green Day - American Music Awards 50th Anniversary Special - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 18:00 Uhr

Lee Kirk machte sich Sorgen darüber, seinen Green-Day-Film zu drehen, weil ihm bewusst war, dass er mehrere Generationen von Fans ansprechen musste.

Der Regisseur inszenierte ‚Nimrods‘ – eine Hommage an die kalifornische Rockband – und sprach in einem Interview mit ‚IndieWire‘ jetzt über die Herausforderungen bei der Arbeit an dem Film.

Er sagte: „Ich dachte mir: Wie mache ich einen Film für diese verschiedenen Generationen von Fans? Auch wenn im Film Teenager die Hauptfiguren sind, ist es in Wirklichkeit ein Film für all diese Generationen von Fans.“ Wenn man auf ein Konzert gehe, sehe man alle möglichen Leute zwischen 15 und 55 Jahren singen und tanzen – und das sei die Herausforderung gewesen: einen Film für sie alle zu machen.

Lee wusste allerdings, dass ihm das Schreiben des Films Spaß machen würde, weil ihm der „gesamte Katalog“ der Songs von Green Day zur Verfügung stand – darunter Hits wie ‚American Idiot‘ und ‚Boulevard of Broken Dreams‘. Außerdem konnte er die Musik im Film auf weniger traditionelle Weise einsetzen. Er erklärte: „Manchmal dient sie als Filmmusik, manchmal wird sie gespielt, manchmal singen die Figuren den Song tatsächlich selbst. Es ging darum, unterhaltsame Möglichkeiten zu finden, die Musik einzusetzen und gleichzeitig Songs zu verwenden, die die gesamte Bandbreite ihres Schaffens abdecken. Es sind also nicht nur die Hits dabei, sondern auch viele weniger bekannte Songs und versteckte Perlen.“

Auf die Frage, was ihn letztlich dazu bewegt habe, bei dem Projekt mitzumachen, sagte Lee, dass es seine Kinder gewesen seien. Er erklärte: „Ich habe Kinder, und sie … planen ihr Leben. Sie haben Hoffnungen und Träume und denken darüber nach, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen.“ Er habe einen Film machen wollen, der genau das widerspiegelt: „Dass da eine Generation junger Menschen heranwächst, die Pläne, Hoffnungen und Träume hat. Und ich möchte, dass sie aus dem Film gehen und sich dadurch inspiriert fühlen.“ ‚Nimrods‘ soll am Freitag (14. August) in die Kinos kommen.