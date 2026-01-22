Musik Dave Mustaine fordert gemeinsame Tour von Megadeth und Metallica: ‚Das würde alles richten‘

Dave Mustaine - Avalon - Austin - August 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 18:00 Uhr

Dave Mustaine hat öffentlich zu einer gemeinsamen Tour von Megadeth und Metallica aufgerufen, um jahrzehntelange Spannungen zu beenden.

Mustaine war in den frühen Jahren Leadgitarrist von Metallica, wurde jedoch kurz vor dem Debütalbum der Band entlassen – ein Bruch, der die Metal-Geschichte nachhaltig geprägt hat.

Megadeth bereiten aktuell ihr finales Album und eine Abschiedstournee vor. Auf dem letzten Album befindet sich auch eine Coverversion von ‚Ride the Lightning‘, einem Song, den Mustaine mitgeschrieben hatte. Er betonte: „Ich respektiere James Hetfields Gitarrenspiel und Lars Ulrich als Songwriter. Ich habe diese Zeit geliebt. Deshalb war das Ende damals so schmerzhaft.“ Er erklärte weiter: „Das Cover war kein Abschied. Es war Respekt. Ich hatte keine versteckte Agenda. Ich mochte diese Jungs.“

Mustaine sagte auch offen, dass es ihn freuen würde, wenn die Freundschaft neu beginnen würde. Aber die Vergangenheit sei kompliziert und es gibt bis heute viel Verletzung und Missverständnisse. Dann fügte er hinzu: „Ich glaube wirklich, was passieren müsste, ist eine gemeinsame Megadeth–Metallica-Tour. Punkt. Das würde alles richten. Wir könnten Zeit miteinander verbringen. Reden. Die Dinge klären.“ Er ergänzte: „Aber ich weiß, dass sie anders touren als wir. Wir spielen viele Shows, viele Städte. Trotzdem: Das wäre der Weg, um alte Wunden zu heilen.“