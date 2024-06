Stars David Bowie: Süchtig nach Biscotti und Espresso

David Bowie April 2007 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2024, 15:06 Uhr

Nach jahrelangen Drogenexzessen verlagerte der Sänger seine Sucht irgendwann auf Kaffee und Kekse.

David Bowie war besessen von Biscotti und Espresso.

Der ‚Space Oddity‘-Interpret, der im Januar 2016 an Krebs verstarb, und sein Gitarrist Earl Slick konsumierten während der Aufnahmen zum Album ‚The Next Day‘ aus 2013 Unmengen an Kaffee und Keksen. Im Gegensatz zu Bowies früheren Drogenexzessen erschienen die Massen an Zucker und Koffein allerdings ziemlich harmlos. In seinem Buch ‚Guitar‘ schreibt Earl laut Berichten der Zeitung ‚Daily Mirror‘: „Während der Aufnahmen für ‚The Next Day‘ waren wir älter, natürlich, und es gab keinen Stoff. Gar nichts. 2012 waren wir schon lange clean. Es war kein Teil unseres Lebens mehr. Aber was wir damals machten, war Espresso zu verschlingen.“

Laut dem 71-jährigen Musiker, der mit bürgerlichem Namen Frank Madeloni heißt, entwickelte Bowie die Angewohnheit in den frühen Nullerjahren während Studioaufnahmen in New York. „Bei einer großartigen Bäckerei namens ‚Bella Ferrara‘, so ein kleiner traditioneller Laden, holte ich Biscotti, die unglaublich gut waren, und nahm sie mit zu den Proben“, schreibt Earl weiter. „David verputzte eine ganze Packung davon. Er killte sie. Zusammen mit Espresso natürlich.“