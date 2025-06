Stars David Harbour: Phasen ohne Smartphone

David Harbour - Thunderbolts - LA Première - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2025, 14:00 Uhr

David Harbour lässt sein Smartphone oft monatelang links liegen, weil es ihm hilft, sich auf „die wichtigen Dinge“ zu konzentrieren.

Der ‚Stranger Things‘-Star hat verraten, dass er sich regelmäßig einen digitalen Entzug gönnt, indem er sein Gerät gegen ein altmodisches Klapphandy tauscht, das nicht mit dem Internet verbunden ist, weil es ihn davon ablenkt, E-Mails zu beantworten und online einzukaufen. Er sagte dem Magazin ‚Interview‘: „Ich mache Phasen durch, in denen ich es ganz loswerde und ein Flip-Telefon benutze … Ein Flip-Telefon zu haben, ist eine tolle Erfahrung, weil man tatsächlich Leute anrufen muss und sich erst zu Hause mit E-Mails beschäftigt … Ich war vier oder fünf Monate am Stück unterwegs … Ich glaube, es ist ein Produkt des [intelligenten] Telefons, dass man denkt, man brauche diese Dinge [wie E-Mails]. Wenn man ein Klapphandy hat, vergisst man die Dinge, die man kaufen wollte, und die Dinge, die wichtig sind, kommen an die Oberfläche.“

David, der sich letztes Jahr von seiner Popstar-Frau Lily Allen trennte, verriet weiter, dass er sich in letzter Zeit auch aus den sozialen Medien zurückgezogen hat. Er fügte hinzu: „Früher war ich so vernarrt in das Rampenlicht. Ich habe gesagt: ‚Kommt rein, ich zeige euch meine Welt‘. Und dann wird man sauer über die Menge an Arbeit, die es braucht, und man denkt: ‚Mann, ich bin in dieses Geschäft eingestiegen, um Aspekte von mir selbst durch Charaktere zu offenbaren, deren Geschichten viel interessanter sind als meine, warum konzentriere ich mich also nicht einfach darauf, diese Geschichten zu erzählen?”Jetzt nutzte er seinen Instagram-Account als Werbung für seine Projekte.